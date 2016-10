"Mientras Ciudadanos esté en el Ayuntamiento, Carretería seguirá siendo peatonal"

Viernes, 21 octubre 2016

Entrevista a María Jesús Amores, portavoz de Ciudadanos

Cuenca | eldiadigital.es

Con la llegada del otoño comienza un nuevo periodo de actividad municipal, ¿cómo lo afrontan desde Ciudadanos?

Con la misma responsabilidad que empezamos, pero con la clara idea de que vamos camino de los dos años de legislatura y debemos forzar la máquina un poco más para conseguir los objetivos propuestos. Así, seguiremos insistiendo al equipo de Gobierno para que cumpla con los acuerdos adquiridos con esta formación al inicio de legislatura. Es nuestro deber reclamarlos en nombre propio y de la ciudadanía.

¿Qué temas marcarán la agenda de este nuevo curso político?

Al margen de los que vayan surgiendo en el día a día y debamos ir afrontando sobre la marcha, podemos decir que son cinco los temas que nos hemos propuesto abordar con el fin de darles solución. Hay que dar una respuesta definitiva a la problemática del Casco Antiguo, elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) –recordamos que el equipo de Gobierno nos aseguró que la tendría para final de año y, de momento, no sabemos nada-, conseguir un aparcamiento gratuito en la estación del AVE, recuperar las líneas de autobuses que se han perdido y, muy importante, resolver el grave problema de falta de efectivos en la Policía Local y Bomberos. No debemos olvidar que cuando nos referimos a estos cuerpos estamos hablando de seguridad.

Entiendo que todo este trabajo lo seguirán haciendo desde la oposición tras declinar recientemente entrar a formar parte del equipo de Gobierno.

Sin duda alguna. Continuaremos donde los votantes nos situaron: en la oposición. Desde ahí seguiremos aportando nuestras propias ideas, y apoyando otras que sean beneficiosas para la ciudad, independientemente del grupo que tome la iniciativa.

Nuestro trabajo se caracteriza por hacer una oposición seria, constructiva, responsable y coherente con los intereses de los ciudadanos. Esto aún no lo entienden otros grupos políticos, que no apoyan iniciativas de otros, simplemente para que no se apunten el tanto.

Entre los compromisos adquiridos figura el de la no apertura al tráfico de Carretería. ¿Cree necesario un debate en torno a este tema a través de talleres ciudadanos y otro tipo de fórmulas como propone el equipo de Gobierno?

El equipo de Gobierno debería haber planteado este debate antes de comprometerse con nosotros a que Carretería iba a seguir siendo peatonal. Si ahora ha cambiado de opinión, tendrá que esperar otro momento político en el que tenga la mayoría absoluta para hacerlo. Mientras Ciudadanos esté en el Ayuntamiento, Carretería seguirá siendo peatonal.

¿Cómo son las relaciones con el actual equipo de Gobierno?

Las propias de dos grupos políticos adversarios. De respeto mutuo, pero con diálogo claro, guste o no lo que se plantea.

¿Y con la oposición?

No tenemos oposición porque no estamos en el Gobierno. Si se refiere a nuestra relación con PSOE e IU, puesto que somos un partido de centro, en unos asuntos estamos lejos o muy lejos, y en otros compartimos esquemas. Igualmente, nos relacionamos desde el respeto y con un lenguaje transparente. Sí nos ha extrañado el hecho de que PP y PSOE se alíen en ocasiones contra nuestras iniciativas, bien para no asumir responsabilidades, o para no comprometer económicamente a la Junta. Creo que a los ciudadanos ya no se les engaña, por lo que hay que defender el interés de la ciudad por encima del de los partidos.

Recientemente pidieron explicaciones a Mariscal por la adjudicación del servicio de recogida de la ropa usada a una empresa vinculada con la ‘Operación Púnica’. ¿Es una cuestión ilegal o poco ética?

Si los técnicos dicen que la empresa cumple con todos los requisitos legales para participar en la licitación, será legal. Pero adjudicar el servicio a una empresa vinculada con una trama que está siendo investigada por presunta corrupción política, sin saber cómo va a concluir el caso, más que poco ético puede ser imperdonable. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién gestionará la ropa usada que depositen en los contenedores, dónde irá a parar; así como si la adjudicataria ha regularizado todas las cuestiones puestas de manifiesto durante la instrucción de la causa. Por eso hemos pedido explicaciones al equipo de Gobierno.

¿Cómo solucionarían los problemas de efectivo de Policía Local y Bomberos?

Hay que decir que, en ambos casos, es un problema que se ha forjado a lo largo de las últimas legislaturas por la inacción de PP y PSOE. Por parte de Ciudadanos, como hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones, proponemos que se cree una comisión de estudio en la que estén representadas todas las partes implicadas, incluidos los propios policías locales y bomberos.

Este problema exige de soluciones consensuadas y desarrolladas de forma sostenida durante varias legislaturas, por lo que la primera medida es la de establecer una calendario plurianual de reposición de efectivos que recupere los recursos humanos perdidos a lo largo de estos años, y nos sitúen en la ratio europea. En el caso de los bomberos, además, hay que empezar por elaborar un reglamento de régimen interno -que ni siquiera existe a pesar de establecerlo la ley- que defina su funcionamiento e intervenciones fuera del término municipal. En este sentido, es prioritario también que el presidente de la Diputación y el alcalde de Cuenca cierren un acuerdo de colaboración en relación a la prestación del servicio en la Serranía.

¿Cómo cree que ha repercutido en la ciudad el tener un Ayuntamiento más ‘colorido’?

Como hemos dicho en otras ocasiones, con las mayorías absolutas la población siempre sale perdiendo porque gracias a ellas, o escudándose en ellas, los programas se incumplen sistemáticamente. Cuando no hay mayorías absolutas, resulta mucho más difícil porque hay más control y se piden responsabilidades. Además, el hecho de que el pleno sea más representativo incrementa el número de propuestas que se elevan al mismo, y las posibilidades de sacarlas adelante.

Este año se viene celebrando el XX Aniversario de la declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. ¿Cree que se han aprovechado ésta y otras efemérides para dar una mayor proyección a la ciudad?

Desde Ciudadanos creemos que se han preparado tarde, rápido y mal; así como que no se le ha sacado el jugo que se le esperaba. La obtención de la Capitalidad Gastronómica en 2017 hubiera supuesto una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra forma, pero lamentablemente habrá que esperar.

Ciudadanos ha afrontado en los últimos meses una serie de cambios internos tanto a nivel regional como provincial. ¿Cómo los valora y a qué obedecen?

Obedecen exclusivamente a que se pretende crear una estructura sólida y con una clara delimitación de funciones. Todo ello, con el fin de conseguir que Ciudadanos tenga una gran proyección de futuro.