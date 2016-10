Las ruedas de repuesto

Viernes, 21 octubre 2016

BLOGS | Fermín Gassol Peco

Qué estéticos resultan algunos coches, bueno la mayoría lo son. El único problema para comprarlos es que son unas máquinas bastante caras y además, solo con salir del concesionario se deprecian mucho. Quizá por eso resulte muy interesante y más ahora con la crisis, estar a la caza y captura de un modelo ya usado que algún “nuevo rico de corta duración” no pueda mantener. Porque los precios de los coches son algo prohibitivo. Alguien podrá decir: es que si los ponen más baratos todo el mundo podrá comprarlos;¡pues de eso se trata!¿no? quepor otro lado creo que más coches no pueden circular ya,que en cada casa hay al menos dos, uno más grande para el padre, otro más pequeño para la madre y a menudo otro más para el hijo que no lo necesita para nada pero lo quiere para fardar un poquito.



El hecho de comprar un coche no es cuestión menor para una familia porque si bien no llega a tener la transcendencia económica de comprar un piso, estas máquinas tan veloces cuestan ya muchos dineros. Todo va en proporción casi siempre del poder adquisitivo de quien lo compra aunque siempre existen descerebrados que hipotecan su casa para presumir por las calles y reuniones ante los amigos y desconocidos de lo que no tienen.

La cuestión es que la compra de un coche siempre está revestida de gran ceremonial. Toda la familia va al concesionario porque quiere saber cómo es el nuevo y dinámico miembro de la familia. A la hora de elegirlo suelen ser tres las premisas dependiendo del grado de interés y conocimientos que tenga el comprador. Si no es un entusiasta del volante se dejará aconsejar por el entendido que hay en su círculo de amigos o comprará el que le diga su cuñado que siempre hay un cuñado que sabe mucho de esto sobre todo si es el hermano de la mujer. Luego viene lo del tamaño y el precio.Si por el contrario el conductor es un entusiasta del volante antes comprará una de esas revistas del motor en las que viene reflejado hasta el consumo de los coches estando aparcados.



El padre suele ser el entendido en la mecánica y prestaciones del modelo deseado mientras la madre se ocupa más de la estética, de la forma y del color, aunque alguna lo primero que mira es la capacidad del maletero y el espejo de cortesía que hay en la visera. El hijo se dedica más a preguntar por las chuminadas que el cochecito lleva incluidas en el precio. Pero ¿aque muy poquitos preguntan por la rueda de repuesto? y dirán ustedes que para qué si lo normal es que la tenga en su sitio, tampoco preguntamos por el árbol de levas por ejemplo. Pero siento contradecirles y quien avisa no es traidor. Cuando vayan a comprar un coche aconsejo que lo primero a preguntar sea por la rueda de repuesto porque algunas son auténticas galletas.



Ahora en serio, resulta inconcebible que una máquina que cuesta, hablando en pesetas para entendernos,varios millones y en algunos casos muchos millones, que llevan incorporadas todas las comodidades que existen en el mercado tengan sin embargo una rueda de repuesto que es una auténtica castaña con la que no puede llegar uno ni a su casa. No es para nada comprensible que las casas de coches escatimen unos euros en la calidad de la “quinta columna” de ese ejército de caballos que tienen ahora todos los coches. Es algo completamente absurdo y una auténtica tomadura de pelo. ¿O no?