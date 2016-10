El BM. Guadalajara acusa las bajas y cae en el David Santamaría frente al Sinfín

Sábado, 22 octubre 2016

Balonmano: Liga Asobal

DEPORTES | El Día 08:50 |

Derrota para el BM. Guadalajara por 27-32 en el David Santamaría. Buen inicio de los morados, que consiguieron marcar tres veces en tan solo dos minutos. Los cántabros reaccionaron rápido y llegaron al primer parcial 4-3. BM Sinfin tomó rápidamente la delantera, aprovechando las pérdidas de balón con rápidos y certeros contrataques, que hicieron mella en la portería defendida por Hombrados. En el minuto 12, César Montes pidió tiempo muerto, con un preocupante marcador de 5-8. Los hombres de Rodrigo Reñones cogieron confianza y consiguieron alejarse peligrosamente, con una renta máxima de 7 goles en el minuto 22 (9-16) y de uno más en el descanso (13-19).

A la vuelta de vestuarios, el público se volcó con el equipo, animando con fuerza al BM Guadalajara, que no renunciaba a la lucha por la victoria a pesar de la diferencia en el marcador. Sin embargo, el cansancio y los escasos cambios dificultaban al máximo la consecución del objetivo. Por momentos, Adrián Eceolaza estuvo muy serio en portería, pero su buena actuación no fue suficiente. Las bajas y el cansancio pesaron más. A pesar de ello, los alcarreños no bajaron los brazos, sin que aun así les salieran las cosas. Llegado el minuto 20 de la segunda mitad, Rodrigo Reñones solicitó tiempo muerto, con 20-26 en el marcador. BM Guadalajara no renunció en ningún momento a la lucha, pesar del resultado final, de 27-32. Chema Márquez fue el máximo anotador del encuentro, con 8 goles.

Ficha técnica

BM Guadalajara (13+14) José Javier Hombrados (po.), Sergio Mellado (2), Rubén Estebas (1), Lucas Cándido (1), Chema Márquez (8), Víctor Montoya (6), José María Bozalongo (4), Nacho Moya (2), Mikel Redondo (1), José Manuel Ramos Padilla (1). También jugaron, Adrián Eceolaza, Daniel Sedano, Diego Oliva.

DS Autogomas Sinfin (19+ 15): Ernesto Sánchez (po.), Iván Amarelle (3), Alberto Pla (2), Pablo Paredes (6), Óscar Ríos (5), José Antonio Calderón (6), José Manuel Herrero (6), Íñigo Jorajuría (4). También jugaron Diego Muñiz, Jorge Prieto, Nikolai Herrero, Alejandro Blázquez, Cristian Postigo, Darius Makaría, Guillermo Ros.

Árbitros: Alberto Ballano Dueñas y Alberto Rodríguez Rodríguez. Fueron excluidos por parte del BM Guadalajara . Del BM Sinfin excluyeron dos minutos a José Antonio Calderón, Cristian Postigo, Diego Muñiz, Alejandro Blázquez e Iván Amarelle.

Parciales: 4-3, 5-7, 6-10, 9-14, 10-17, 13-19 DESCANSO. 15-20, 18-23, 19-24, 21-26, 23-2, 27-32 FINAL

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jugada de liga disputado en el polideportivo municipal David Santamaría ante aproximadamente 1200 jugadores.