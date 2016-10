El Puertollano tampoco puede con el Elche y sigue sin puntuar a domicilio

Sábado, 22 octubre 2016

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 09:34 |

El Elche C.F se impuso por 3 goles a 1 al FSD Puertollano- Deportes Zeus en un partido donde los alicantinos pusieron los goles y los manchegos pusieron el juego. Un tempranero gol de los ilicitanos condicionó el devenir del partido teniendo que hacer todo el desgaste los rojillos que vieron como los locales aprovecharon sus ocasiones para quedarse con los tres puntos en juego.

Todavía no se había acomodado el público asistente al partido cuando Medrano colocaba el 1-0 en una indecisión defensiva. Pudo poner más cuesta arriba el partido el equipo ilicitano pero Nano salvo bajo palos el segundo de los locales. Poco a poco el equipo rojillo se fue sacudiendo el dominio local y se adueño del balón comenzando a generar ocasiones. Pope, Dani Colorado y de nuevo Pope pusieron en aprietos a Rafa que se agigantaba ante los jugadores rojillos. Los rojillos habían tomado el mando de las hostilidades y encerraban a los locales en su cancha con un gran juego.

Koseki no llegaba a rematar una buena jugada por banda de Nano y Manu, tras asistencia de Joaki se quedaba solo ante Rafa pero el jugador andaluz no podía batir al portero ilicitano manteniendo el 1-0 que marcaba el electrónico. M. García con todo a favor pudo subir el 2-0 al marcador pero su disparo a puerta vacía se encontraba con el poste de la portería defendida por Barranquero.

Los locales acumulaban su cuarta falta cuando todavía quedaban 9,35 para el final de la primera parte. Medrano y Elián intentaban poner más ventaja en el marcador sin fortuna, los rojillos se volcaban en pos del empate sin conseguir batir a Rafa y para finalizar la primera parte Joan lanzaba fuera su disparo. Descanso y todo por decidir para la segunda parte.

Segunda mitad

La segunda parte comenzó con los rojillos buscando la portería de Rafa con más ganas. Nano y Kiwi intercambiaban oportunidades que desbarataban Rafa y Salvi que había salido en la segunda parte. Los rojillos recuperaban rápido el balón y buscaban el empate. Dani Colorado a pase de Nano no pudo poner el empate en el marcador, pero sería Kiwi en el segundo palo a pase Joan el que subiría el 2-0 al marcador en el min.27. Demasiado castigo para lo que se veía sobre la pista del Esperanza Lag. Nano con un disparo que se marcho fuera y Lucio con un remate en boca de gol intentaban meter a los rojillos en el partido, pero los locales avisaban con un remate de Juanito que despejaba bien colocado Salvi.

El partido se volvía loco y se intercambiaban las ocasiones convirtiéndose el partido por momentos en un corre calles. Nano con un disparo que saco con apuros Rafa obligo a Jordi Duran a falta de 5,51 a pedir un tiempo muerto para oxigenar a los suyos. Cuando mejor estaban los hombres de Javier Uceda llegaría la expulsión de Koseki por doble amarilla dejando a los suyos 2 minutos en inferioridad. Los rojillos sufrían en defensa pero los 4 que quedaban en pista defendían con uñas y dientes su portería creando ocasiones Elián y Kiwi con un disparo al poste hasta que a falta de 5 sg. para recuperar un jugador los visitantes llegaría el tercero para los ilicitanos por mediación de Kiwi. 3-0 en el min.37 y Javier Uceda pedía tiempo muerto para mandar a Dani Colorado ponerse la camiseta de portero jugador y quemar sus últimos cartuchos.

Con los locales metidos en bonus Manu Orellana sufría una falta que originaba un doble penalti a favor de los rojillos que Dani Colorado no acertó a colocar en las redes locales manteniéndose el 3-0 en el electrónico. Los manchegos no se rendían y buscaban el gol. A falta de 29 sg para el final Dani Colorado sufría una falta dentro del área que otorgaba a los rojillos un penalti a favor. Nano se colocaba ante Rafa y con un tremendo derechazo colocaba el 3-1 en el marcador que ya pese a los intentos rojillos ya no se movería. Demasiado castigo para los manchegos que se vienen de vació de tierras alicantinas tras caer derrotados ante un eficaz Elche que supo nadar y guardar la ropa, mostrándose ordenado y eficaz para quedarse con los tres puntos en juego y seguir presentando su candidatura a conseguir el ascenso a primera división.