“El pan y la Mancha”

Sábado, 22 octubre 2016

BLOGS | Jesús Millán Muñoz

0. Dentro de la serie de artículos que estoy escribiendo intentando incentivar el ánimo en la Mancha e intentar encontrar ideas y sugerencias, mitad festivas, mitad económicas, hoy pondremos como ejemplo el pan.

1. ¿Se podría crear o intentar hacer concursos de pan, a ver quién lo haría el más grande, o quién encontraría nuevas formas o variedades o nuevos sabores…? ¿En las fiestas locales de algunas ciudades de la Mancha se podría intentar dicha posibilidad?

¿Se podría intentar con motivo de una fiesta local intentar batir un record Guinness y realizar el pan más grande del mundo?

Por supuesto no sería el fin o la finalidad el record por el record, ni el Guinness por el Guinness, sino para intentar conseguir varios fines: el primero, es que en la Mancha levantemos el ánimo, porque a mi modo de ver, lo tenemos un poco reducido o bajado, pensar que nosotros también podemos batir marcas. Segundo, sea un elemento más para una fiesta o anexionada a una fiesta, sea Navidad, sea una fiesta local. Tercero, para incentivar la industria y la artesanía de la Mancha, se utiliza el pan como ejemplo, pero se podría hacer y materializar en cualquier elemento, sea artesano, sea agrícola, sea industrial. Cuarto, podría conexionarse con otros productos, producidos en dicho lugar o en dicha provincia o en la Mancha. Quinto, podría constituir un elemento de turismo y de ocio, y por tanto de fuentes de ingresos. La Mancha quizás deba revitalizar toda clase de turismo, cultural, gastronómico, monumental, literario, económico, natural, etc., y combinarlos para intentar convencer a personas de la misma región, de otras regiones, de la Península pasen un día o dos o tres o cinco en estas tierras.

También hay que decir, que no se puede nadie aprovechar del turismo, hay que tratarlos de forma correcta, no hay que ponerles precios abusivos, ni unos precios para los locales, y otros para los foráneos, porque eso es matar la futura gallina de platino.

2. Ya he redactado y publicado varios artículos que diríamos tienen este tema en común, con distintas variedades y distintos diríamos elementos de profundización y de esencialización.

Si mis datos son exactos tengo entendido que el pan más grande del mundo, aceptado por Guinness fue realizado el año 2015 en Málaga, y tenía 122 metros de largo. Las demás características se pueden ver en la biblioteca mundial, como diría Borges, que sería hoy Internet.

Pienso que quizás en la Mancha con algún motivo, sea el año Cervantes, sea el año Quevedo, sea el año Teresa de Jesús, sea el que sea, podríamos intentar batir este record.

Nunca me gusta de dármelas de algo que no sé, como ustedes comprenderán y entenderán, apenas sé de pan, pero mi labor no es ser panadero sino escribir artículos, por lo cual, a mi se me ocurren dos variedades posibles de record:

- Uno, realizar como en el caso de Málaga un pan alargado, por tanto ser más extenso y con más kilos. Desde luego ese precedente podría servir para sugerir ideas y concretizarlas.

- Dos, intentar hacer el pan más grande y pesado pero redondo.

Comprendo que esto tendría que tener una infraestructura compleja, pero aquí estriba diríamos el intento de obtener un plus de beneficio turístico, de ocio sano, de una cierta alegría, de un cierto ánimo hacia nosotros mismos que podemos crear cosas que tengan un cierto valor, porque no podemos negar que a mi corto entender los ánimos están bajos.

3. Los récords posibles son o pueden ser muy diferentes, desde el bocadillo más grande o diríamos pequeños concursos del racimo de uvas más grandes, del pimiento más grande, del melón más grande, de la sandía más grande, de la botella de vino más grande, de la botella de aceite más grande, etc.

De todas formas pongan un buzón de sugerencias e ideas, pregunten al pueblo y posiblemente surgirán ciento de ideas que ni siquiera podemos imaginar, pero que un tanto por ciento se podrían llevar a la práctica, se podrían materializar en proyectos concretos.

No hay que decir, para quién le parezca todo esto una tontería, que el desempleo en la Mancha es enormemente elevado en relación a otras regiones de Europa, por tanto, tendremos, me pregunto y me digo y le digo a ustedes desarrollar todos los recursos que tengamos, naturales, culturales, industriales, artesanos, conceptuales, ideológicos, inventivos, turísticos para intentar atraer trabajo, horas de trabajo, empleo y por tanto reducir desempleo. Ustedes les toca decidir, hasta aquí es dónde yo puedo llegar.