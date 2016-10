Bob Dylan se reconoce como premio Nobel de Literatura en su web y luego rectifica

Sábado, 22 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

En una nota en la que se anunciaba el lanzamiento de un nuevo volumen de 'Letras' --con las letras de sus canciones incluidas desde 1962 hasta 2012--, la web de Dylan encabezaba esta información con la frase 'Winner of the Nobel prize in literature' (ganador del premio Nobel de Literatura).

No obstante, horas después esa frase fue eliminada y la información de este nuevo volumen ya no hace alusión al galardón.

Ésta es la segunda ocasión en que el autor parece reconocer el premio, aunque todavía no se haya pronunciado públicamente --a pesar de que ofreció un concierto en Las Vegas la misma noche de la concesión del galardón--.

Así, su cuenta oficial de Twitter sí que ha retuiteado tanto el anuncio del galardón hecho por la academia sueca como las posteriores felicitaciones del presidente estadounidense, Barack Obama, tuits que todavía están en la cuenta.

La Academia Sueca todavía no ha podido contactar con el cantante Bob Dylan días después de galardonarle con el Premio Nobel de Literatura, según confirmó a principios de semana la secretaria de la institución, Sara Danius.

Danius explicó a la radio pública Sverige Radio en declaraciones recogidas por Europa Press que la academia ha estado en contacto con colaboradores cercanos a Dylan, pero que no han tenido respuesta del autor de Like a rolling stone.

"No me preocupa, tengo la sensación de que Bob Dylan se pronunciará, aunque puedo estar equivocada", admitió Danius. En cualquier caso, señaló que desconoce si finalmente el cantante norteamericano acudirá a la ceremonia de entrega del premio.