El Gobierno da luz verde a los Premios Nacionales de Cultura y al Cervantes, paralizados por el cierre presupuestario

Sábado, 22 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

En total, hay 22 premios pendientes de fallar, así como el Premio Cervantes, Velázquez y Premio Luso-Español. El próximo martes 25 de octubre se conocerá el nombre del galardonado con el Premio Nacional de Ensayo y el jueves día 27 el del Premio Nacional de Cómic.

El Gobierno en funciones liderado por Mariano Rajoy acordó adelantar el cierre del ejercicio presupuestario al 1 de agosto, cuando lo normal es finales de año, lo que en la práctica significó que no se podía ejecutar ningún gasto que no estuviera previamente comprometido.

Esto afecto a todos los ministerios y, por tanto, también a estos premios nacionales, tal y como comunicó la Secretaría de Estado de Cultura a cargo de José María Lasalle en una misiva a los miembros de los respectivos jurados de dichos premios. Asimismo, hizo un llamamiento a la tranquilidad en el convencimiento de que los Premios Nacionales se iban a fallar sin problemas.

EL CINE Y LAS LIBRERÍAS, AÚN PENDIENTES

Tras este acuerdo, aún quedan pendientes en cultura dos asuntos presupuestarios: el que afecta a las ayudas al cine y a las librerías. En ambos casos, desde el departamento de Méndez de Vigo se achacó al "coste de no gobierno" y se aseguró que se estaba trabajando para solucionarlo.

En cuanto al cine, se ha solicitado autorización al Consejo de Ministros para resolver la segunda convocatoria de las ayudas generales, dotada con 10 millones de euros, y que, como los premios nacionales, no han podido terminar de tramitarse debido al cierre adelantado del ejercicio presupuestario el pasado 1 de agosto.

"Una vez que el Consejo de Ministros nos autorice, resolveremos, adjudicaremos estas ayudas y las pagaremos en el año", aseguró a Europa Press la directora general del Instituto de la Cinematografía y las Ciencias Audiovisuales (ICAA), Lorena González.

El Fondo de Protección a la Cinematografía convoca varias líneas de ayudas. Algunas de ellas tienen que ver con el modelo antiguo y otras con el cambio de modelo que se ha realizado este año. Ambos modelos coexistirán durante tres ejercicios.

Este año se han convocado por primera vez las nuevas ayudas a la producción de películas más comerciales, denominadas Ayudas Generales a la Producción del Cine y dotadas de 30 millones de euros. La convocatoria se realizó en mayo y fue autorizada por el Consejo de Ministros. En la misma, se establecía que las ayudas se convocaban en dos fases para no acumular toda la producción en una época del año con el objetivo de que cada productor pudiese presentarse en función de cómo tuviese de maduro su proyecto.

Los primeros 20 millones se convocaron en mayo y en esa convocatoria se establecía que una vez resuelta se abriría el plazo de la siguiente convocatoria, en la que se repartirían los 10 millones que faltaban.

El ICAA resolvió esos 20 millones, que ya están adjudicados, el pasado 14 de julio y ese mismo día, tal y como decía la convocatoria, se abrió el plazo de presentación automáticamente de los siguientes 10 millones, que se cerraba el 3 de agosto.

Según ha explicado González, en declaraciones a Europa Press, en ese momento llegó la orden de cierre presupuestario, lo que impedía resolver los 10 millones de ayudas, ya que la orden determina que no puede tramitarse aquello que no estuviera resuelto antes del 28 de julio, salvo autorización de Consejo de Ministros.

UN CENTENAR DE LIBRERÍAS

Mientras, más de un centenar de librerías de todo el territorio se han visto afectadas por la suspensión de las ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su revalorización cultural y modernización en este 2016.

Según recordaba a Europa Press el presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Juancho Pons, el sector se encuentra en esta situación después de que el Gobierno en funciones acordara adelantar el cierre del ejercicio presupuestario.

En este caso concreto, Cultura afirma que "no ha habido una adjudicación y argumenta que no se puede adjudicar algo que no se ha resuelto porque lo único que ha pasado el corte es lo que estaba comprometido y éste no es el caso", explicó Pons.

"Hay librerías afectadas de Madrid, Barcelona, Andalucía... Les han ido avisando una a una pero muchas ya han hecho una serie de gastos que van a perder porque si las ayudas se convocan el próximo año, no se pueden presentar facturas de 2016", lamentó.

Las ayudas a las que hace referencia fueron convocadas este 2016 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y tenían por objeto la revalorización cultural y modernización de las librerías. El plazo de presentación de solicitudes comprendía desde el 18 de junio hasta el 5 de julio de este año, y el presupuesto ascendía a 150.000 euros.