Oposición vecinal a la apertura de una gasolinera en la rotonda de la Harinera

Sábado, 22 octubre 2016

Talavera de la Reina

Toledo | El Día

Según la presidenta de la Asociación de Vecinos La Milagrosa, Isabel Torralba, tanto las formas como el fondo de la decisión de la Junta de Gobierno local del 13 de octubre han supuesto una sorpresa para los vecinos, debido a la situación del proyecto, muy cercano al colegio Pablo Iglesias, a una guardería infantil, a un centro de culto evangélico, a la estación del tren y a viviendas.

Por ello, Torralba ha explicado que los vecinos no entienden que el Gobierno municipal conceda una licencia de "un comercio menor de alimentación con estación de servicio incorporada" a la empresa El Chaparro 2012, S.L., sin haber contado con su opinión.

De hecho, la presidenta de los vecinos no se explica por qué el alcalde, Jaime Ramos, no lo ha hecho público antes y "no se ha informado a los vecinos, sino que se ha aprobado con total oscurantismo y de tapadillo".



"TOTAL DISCONFORMIDAD"

En este sentido, ha manifestado su "total disconformidad" al considerar que es una "irresponsabilidad y un grave error" autorizar este tipo de instalaciones "en pleno casco urbano y justo al lado de un colegio por donde pasan y estudian cada día cientos de niños".

Además, Torralba ha precisado que la zona está rodeada de edificios de viviendas, que "no quieren una gasolinera como vecina", y de un edificio religioso de culto evangélico al que acuden todos los días "cientos de personas".

En su opinión, "es algo que nadie quiere tener al lado, por muchas medidas de seguridad que se tomen", mientras que por el contrario ha reivindicado que llevan años pidiendo sin éxito que arreglen las calles, más medidas de seguridad, mejora del mobiliario o la apertura de la antigua clínica de La Milagrosa.

Ante esta situación, desde la asociación iniciarán una ronda de reuniones con los vecinos y con los grupos políticos con representación municipal, así como solicitar al Ayuntamiento la retirada de un proyecto que, ha reiterado, "sólo tiene perjuicios para el barrio".



APOYO DE GANEMOS

Por su parte, desde Ganemos Talavera ya se han sumado a la indignación de los vecinos por el proyecto de una gasolinera para el que "no hay demanda" y por "el peligro que siempre supone suministrar combustible dentro de la ciudad, aunque esté regulado".

En una nota de prensa, Ganemos ha incidido en que puede llegar a incrementar el riesgo de atropello y accidentes de tráfico por cuanto supone la modificación de la circulación en la zona, por donde pasan "diariamente escolares".

Ganemos también ha asegurado que "no son de recibo estas formas de hacer del equipo de Gobierno", sin hacer previamente "una consulta ciudadana" tanto en el barrio como en el centro escolar y en el religioso.

Por ello, ha informado que van a solicitar los informes jurídicos y técnicos del proyecto y se sumarán a la iniciativa de los vecinos para que se paralice la tramitación de la licencia.