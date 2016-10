El Ayuntamiento incrementará la partida de Cooperación Internacional en los presupuestos de 2017

Sábado, 22 octubre 2016

Ciudad Real

Ciudad Real | El Día

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, avanzaba en la inauguración de este encuentro que el Ayuntamiento de Ciudad Real va a incrementar en los próximos presupuestos del año 2.017 la partida destinada a Cooperación Internacional.

“Es verdad que firmamos un compromiso con Alianza por la Pobreza del llegar al 0,7%, vamos a subir este año el presupuesto un poquito más, pero aún queda trabajo por hacer, pero es un compromiso, y lo que firmamos -yo que soy abogada y como decía mi hijo- “los acuerdos son vinculantes” y por lo tanto seguimos trabajando en esa línea para subir el presupuesto”.

Zamora reconocía que compartió los primeros momentos con Lucio Moreno, el presidente de SOLMAN, “comprobé que la ilusión, la fuerza y las ganas pueden cambiar el mundo, y eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza”. La primera edil reconocía que la cooperación y el voluntariado remueve conciencias, pero no durante un rato, cambia la vida. Y desde el Ayuntamiento de Ciudad Real no pensamos sólo en el término municipal. Sería triste y limitado pensar que el horizonte está donde está el cartel de “Ciudad Real”, por lo que apostaba por hacer cosas distintas por este mundo.

La alcaldesa valoraba cómo desde el Equipo de Gobierno se está haciendo política desde la participación de las entidades y colectivos. “Hacer política desde un despacho no tiene sentido porque la visión es muy limitada. Si subís al despacho de alcaldía sólo se ve la Plaza Mayor”. Y reconocía que esto hay que hacerlos pensando el medio ambiente y el desarrollo urbano sostenible, reconociendo que ese será uno de los pilares de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) que ha sido concedida al Ayuntamiento de Ciudad Real.

Zamora reflexionaba cómo “la crisis ha sido una trampa para quitar ayudas, pensando que teníamos que colaborar con los nuestros… pero esto en muchos caso no ha sido así. Es el caso de Ciudad Real, “donde tenemos un barrio chabolista a 15 minutos”.

Por su parte el director general de Acción Social y Cooperación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ramón Lara anunciaba que se ha recuperado la convocatoria de proyectos de Cooperación Internacional. “Hemos empezado con una cantidad que está muy lejos del objetivo del 0,7% pero quiero que lo tomáis como un gesto de la recuperación de la senda de la cooperación en Castilla la Mancha”. De los 56 proyectos que se han presentado a la convocatoria, 23 verán la luz.

“Podemos ir con orgullo los castellano-manchegos de ser una sociedad solidaria durante mucho tiempo”, recalcaba el director general, que lamentaba que durante los últimos 4 años no se haya destinado “ni un céntimo de euro a la cooperación internacional”. Ahora con esta convocatoria se trata de “meterle sabia al árbol de la cooperación, que alguien se ensañó en secar”.

También anunciaba que el año que viene habrá una convocatoria de 120.000 euros para Educación para el Desarrollo, “y estoy convencido que va a haber buenos proyectos para que sea un pulso tendente a llevar los valores de la cooperación y los derechos humanos a los rincones de esta región”.





Además avanzaba que el martes se reunirá el Consejo Regional de Cooperación Internacional para “cargarse” el consejo ya que se creará un nuevo Consejo más amplio y con una nueva composición que ha sido fruto del diálogo con las entidades, tras la labor realizada por un grupo de trabajo conjunto con las ONGs.

En el mismo sentido, también el vicepresidente de la Diputación Provincial, David Triguero, anunciaba que en el mes que viene se mantendrán distintos encuentros con entidades y ONG para poner en marcha un Consejo Provincial de Cooperación para poner en marcha los programas y proyectos de forma conjunta. Además en noviembre saldrá la convocatoria de ayudas para proyectos de Cooperación que estará dotado con 600.000 euros.