El Albacete empata en Sarriena y sigue con el Leioa entre los mejores

Domingo, 23 octubre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo II)

DEPORTES | El Día 10:00 |

El Albacete Balompié y el Leioa se fueron este sábado a dormir como colíderes, empatados a 17 puntos, después de igualar sin goles en Sarriena en un partido en el que tras una primera mitad insulsa, en la recta final del choque los de Aira pudieron ganar. Aridane, que remató al palo y Josefran, que no supo batir al portero local, tuvieron las dos mejores ocasiones. El balón no entró y no se movieron las tablas.

Punto que sabe a poco para el Alba, que no termina de hacer ese partido redondo que le demanda su entrenador. Apenas se jugó en la primera mitad con ambos conjuntos respetándose mucho, por lo que las hostilidades se desataron en el tramo final del encuentro. Los manchegos dieron un paso adelante y se volcaron sobre la portería de los vascos. Aridane se topó con la madera y en los últimos minutos no pudo llegar el gol. El próximo sábado llegará el Logroñés.