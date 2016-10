El Valdepeñas F.S. frena al líder en el Virgen de la Cabeza

Domingo, 23 octubre 2016

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día/Ciudad del Vino FS 17:00 |

Otoñal y lluviosa tarde en Valdepeñas y qué mejor plan que una buena tarde de fútbol sala en el pabellón complejo deportivo Virgen de la Cabeza, con un partidazo entre Massey Ferguson/Bodegas Fernando Castro F.S. Valdepeñas y F.C. Barcelona ‘B’. Los de la Ciudad Condal, líderes antes de comenzar la jornada, visitaban el Infierno de La Mancha, sabedores de la dificultad que entraña sacar algo positivo de la cancha azulona. Por su parte, los hombres de Leo Herrera querían conseguir los tres puntos, con el objetivo de continuar en los puestos altos de la tabla clasificatoria.

El partido no podía comenzar de mejor manera para el filial azulgrana ya que, tras desbaratar alguna ocasión del conjunto valdepeñero, conseguirían adelantarse en el marcador. Sergio introducía a placer el balón en la meta de Gonzalo, después de aprovechar un robo de balón. Y no iba a quedar ahí la cosa. Cinco minutos más tarde, el propio Sergio establecía el segundo de su equipo. Doble jarro de agua fría para una afición azulona que no dejaba de alentar a los suyos. El partido se estaba para un conjunto valdepeñero que lo intentaba de todas las maneras, pero que no conseguía inaugurar su casillero.

Tuvo que ser Dani Santos, en una acción de pillería el que ponía el 1-2 en el electrónico. Gonzalo sacó en largo y el ‘10’ azulón batía a Feixas de cabeza. Gran gol que permitía recortar distancias a los de la Ciudad del Vino. Tras varios acercamientos con peligro de ambos equipos y de un festival de amarillas, llegábamos al descanso. Ya en la segunda mitad, el Valdepeñas lo seguía intentando, pero las continuas interrupciones en el juego le impedían meter ritmo al partido. Sería tras la expulsión por doble amonestación de Cardona cuando, con un golazo a la escuadra, Zamo quitaba las telarañas a la portería culé, haciendo así el empate.

El Massey Castro igualaba el choque, en el momento en que entrábamos en un intercambio de golpes. Khalid volvía a adelantar a los suyos y acto seguido, Luis, en propia meta, ponía las tablas otra vez. 3-3 y la tensión se mascaba en la pista. El partido continuaba con la igualdad típica de un partido de estas características, con ambos conjuntos buscando el gol. Gonzalo y Feixas lo evitaron con intervenciones de gran mérito. Reparto de puntos para dos equipos que fueron a buscar los tres hasta el final, en otra bonita tarde de fútbol sala en el feudo azulón.