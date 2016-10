Yuncos vivirá una noche del más puro rock nacional

Domingo, 23 octubre 2016

Toledo | eldiadigital.es

Coz es una mítica banda madrileña fundada en 1974, esta banda se ha caracterizado por hacer de cantera para que grandes músicos del Rock & Roll nacional pasaran en algún momento por sus filas, gente como Armando de Castro, su hermano Carlos de Castro, Tony Urbano, Javier Mira, Fortu, José Carlos Molina o Carlos Pina han colaborado en alguna de las formaciones de Coz.

En 2016 presentan una retrospectiva, titulada “Chronos” que recoge distintos momentos de COZ, y un álbum que recoge las colaboraciones de grandes artistas y amigos, con el grupo, titulado “With A Little Help From My Friends”, que incluye “Totalmente extraños” (con Miguel Oñate), “Llévame contigo” (con Lourdes del Pino), “Amor de luna” (con Irene Persa), “Imagínate por qué” (con Antonio García de Diego), “Zumo de pasado turbulento” (con José Carlos Molina de Ñu), “As de la persecución” (con Joaquín Lera), “De mal en peor” (con Oscar Sancho de Lujuria), “Juega para ganar” (con Monty y Laura de Sweet Litle Sister), "Adiós delgadita y “Planes" (con Juan Olmos de Antigua, y Yaser Glz de la Peña), “Leche en polvo” (con Víctor Aceña de Mirada de Ángel), “Más sexy” (conKiko Hagall y Larri de Katie King) “Las chicas son guerreras” (con Manolo Tena, Fortu de Obús, Jose Carlos Molina de Ñu , Lourdes del Pino de Delirium),y “Amigo mío” (con un montón de buenos amigos).

La formación actual está compuesta por Miguel Ángel López-Escamez (guitarra), Dani Moreno (guitarra), Juan Carlos Redondo "Snoopy" (teclados), Enrique Ballesteros (batería), Ana Matas y Jessi Paniagua (coros), y Juan Márquez, (bajo y voz)