Barreda defiende la abstención en nombre de C-LM: "Lo peor sería ir a terceras porque el PP tendría mayoría absoluta"

Domingo, 23 octubre 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, Barreda ha recalcado que si hubiera que ir a una nueva convocatoria electoral, el PP tendría mayoría absoluta y, por eso, ha defendido, ahora, el PSOE puede "controlar mejor" a un PP con la actual correlación de fuerzas.

El diputado por Ciudad Real ha tomado la palabra en el cónclave --del que saldrá la posición del PSOE ante una nueva investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy-- en nombre del PSOE de Castilla-La Mancha. Su secretario general y presidente de la Junta, Emiliano García-Page, no ha pedido la palabra.

En su intervención, Barreda también ha subrayado que no se puede decir que quien defienda la abstención en segunda votación quiere a Rajoy en La Moncloa y, en particular, ha asegurado que los castellano-manchegos no quieren "ni mucho menos" a la que fuera su presidenta, María Dolores de Cospedal, como ministra, porque en su comunidad les ha hecho "la vida imposible política y personalmente". Pero, ha dicho, en política las decisiones no se deben tomar "desde el odio".

Fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha han subrayado después que en esta federación no quieren "una competición" en el partido "para ver quién odia más al PP, sino para ver quién les gana más y mejor".