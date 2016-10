El PP lamenta el "bloqueo" al que Page "está sometiendo" al Parlamento regional

Domingo, 23 octubre 2016

Según el portavoz popular, su grupo ha presentado un total de 33 comparecencias en las Cortes regionales que han sido ya calificadas por la Mesa del Parlamento autonómico, pero sin que se hayan convocado aún, a pesar de que muchas de ellas tratan sobre temas tan sensibles para los ciudadanos como son Sanidad o Educación, ha informado el PP en nota de prensa.

Así, Cañizares ha denunciado que algunas de estas comparecencias se presentaron y calificaron por la Mesa hace ya más de un año, sin haber obtenido respuesta por parte de un Gobierno que está llevando a la parálisis más absoluta a nuestra tierra, así como a las Cortes regionales.

"No solo no traen ninguna ley en un año y medio --además de la de presupuestos y la que aprobaron sin el apoyo del PP para subir los impuestos a los castellano-manchegos-, sino que no son capaces ni de dar salida a las comparecencias que el PP pide para poder conocer la situación de nuestra región en diversos temas que preocupan a los castellano-manchegos", ha lamentado el portavoz 'popular'.

Así, ha explicado que el Artículo 51 del Reglamento de la cámara regional establece que "Realizada la solicitud a que se refiere el número anterior y calificada en su caso por la Mesa de las Cortes, su celebración no podrá demorarse por más de quince días".

Por todo lo anterior, Francisco Cañizares ha pedido a García-Page que deje "de bloquear y de paralizar nuestra región, así como el funcionamiento de las Cortes regionales y cumpla con lo que exige el Reglamento de la cámara para poder conocer lo que los ciudadanos nos piden para poder resolver sus problemas, ha concluido".