El PSOE no está dispuesto a consentir que se coloque una gasolinera al lado de un colegio

Domingo, 23 octubre 2016

Talavera de la Reina

Toledo | eldiadigital.es

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Gutiérrez, ha asegurado que desde el Partido Socialista “no vamos a consentir que pongan una gasolinera” entre un colegio público y una iglesia evangélica, y junto a un buen número de viviendas”.

Gutiérrez ha afirmado que en la Comisión Informativa previa al Pleno Municipal, los socialistas van a pedir que “impere el sentido común” y que el Gobierno Municipal recapacite, puesto que es una decisión que han llevado por trámite urgente a la Junta de Gobierno para que los grupos de la oposición no tuviesen tiempo a estudiar el expediente y sin mencionar una sola palabra al respecto en la rueda de prensa posterior a dicha Junta de Gobierno. “Lo han hecho de tapadillo”, asegura el portavoz, “lo cual es cuando menos censurable y sospechoso, tratándose de un asunto que afecta a tanta gente”.

Asimismo, José Gutiérrez recuerda que el Gobierno Municipal no ha consultado antes, por supuesto ni con la oposición, pero tampoco con el AMPA del colegio Pablo Iglesias, ni con la Asociación de Vecinos La Milagrosa para saber su opinión respecto a colocar una gasolinera entre un colegio público y un edificio dedicado al culto religioso. A esto hay que añadir, comenta el portavoz, que a diario pasan cientos de niños por el paso de peatones que se encuentra frente a dicho solar y en el cual ya ha habido varios atropellos en los últimos años.

Aunque la actividad denominada “Comercio Menor de Alimentación con Estación de Servicio incorporada” a la que se ha concedido licencia de obra y de apertura en Junta de Gobierno la pasada semana, contara con todos los informes favorables, el tema es del suficiente calado, por lo que afecta a la ciudad, “que hubiera requerido transparencia, claridad e información tanto a los grupos de la oposición como a la ciudadanía, y no presentarlo como hechos consumados y que nos enteremos de casualidad”, según Gutiérrez, “ya que el hecho de incluir el punto en el apartado de trámite urgente hace que no figure en el Orden del Día al que tenemos acceso, y por tanto, no conozcamos que se va a aprobar”.

El portavoz socialista ha declarado que su Grupo está a disposición de la Asociación de Vecinos y de la comunidad educativa del Pablo Iglesias para pedir las explicaciones que consideren necesarias.