La banda barcelonesa "Los Retrovisores" de Soul Ibérico y espíritu Yeyé publica "Sonido Joanic"

Domingo, 23 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Sus conciertos son un derroche de espíritu yeyé, caracter mod, buen humor y un puñado de canciones a punto de convertirse en himnos juveniles.



Producido por Mike Mariconda y editado en colaboración con el sello alemán Soundflat.Sus próximos conciertos son:

04/11 Madrid - Sala la Boite

05/11 Zaragoza - Casino Cariñera

25/11 Castellón - Four Seasons

26/11 Valencia - Sala 16 Toneladas

Hace seis años, estos fogosos Retrovisores cantaban en su primer álbum que la nostalgia ya no era lo mismo. Reforzados en su militancia sixties, cur tidos en múlti- ples concier tos que acaban conver tidos en desmelenadas fiestas y con dos lus- trosos Ep’s a sus espaldas, ahora deciden invocar a los espíritus para lograr que, de los sonidos que les amamantaron, surja uno nuevo. Aquí lo tienen: ¡¡han engen- drado el SONIDO JOANIC!!



Con epicentro en su cuar tel general, el barcelonés barrio de Gràcia, y a escasos metros de su discográfica, la no menos combativa BCore, estos desbocados muchachos han dejado que el gran Mike Mariconda produzca un puñado de can- ciones que, sin duda, serán celebradas con irrefrenable entusiasmo por sus cada vez más incondicionales (y numerosos) seguidores. ¿El motivo? Han crecido sin desplazarse de sus parámetros iniciales. Tocan infinitamente mejor que cuando el eje motriz sobre el que giraban era el entusiasmo por sonar como sus mayores: ahora lo han conseguido. Y, sí, han logrado construir un sonido, su Sonido Joanic, deudor y revitalizador al mismo tiempo. Torrelaguna tuvo el suyo, y Rafael Trabucchelli disfrutaría como un novato con los logros de Los Retrovisores, fijo. Había que lograr que la música no cesara…



Adictos a la vida nocturna, el desenfreno hormonal y las pistas de baile en ebulli- ción, acaban de sacarse de la manga un éxito en potencia, la contagiosa “Mentiras”, y de acompañarla con cantos a la ver tiente lúdica de la vida, con la definitiva “Solo pienso en bailar” como punta de lanza. Pero, entre referentes mods, arrebatos r’n’b, irrupciones huracanadas de su sección de vientos y con Víctor, su vocalista principal, al borde del colapso ner vioso, también muestran su lado más tierno. Escuchas la preciosa “Trovador” (con cameo de lujo de Koko-Jean Davis de The Excitements) y te entran unas ganas irresistibles de abrazarles. Antes de pedir la siguiente copa, por supuesto. Alma, corazón y adrenalina a raudales. Imposible no ir a por ello…