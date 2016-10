PSOE C-LM cree que dar voz a los militantes "no es el camino" a seguir: "Los experimentos con gaseosa"

Lunes, 24 octubre 2016

El PSOE de Castilla-La Mancha ha asegurado este lunes que el pronunciamiento de los militantes "no es el camino" que la formación política debe seguir, por lo que ha defendido un partido "responsable". "Los experimentos los tenemos que hacer con gaseosa", ha añadido.

Así se ha pronunciado el secretario de organización del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, preguntado por el hecho de que el exsecreario general del partido, Pedro Sánchez, haya dicho que confía en que la militancia "recupere y reconstruya" pronto el PSOE.

"Pedro Sánchez ha tenido muchas oportunidades para demostrar que lo podía haber hecho mucho mejor", ha indicado, para agregar que "los experimentos los tenemos que hacer con gaseosa y tenemos que ser responsables. Hay aspectos que competen a la militancia, otros que competen a las ejecutivas y otros a los comités.

En este sentido, ha apuntado que así ha venido funcionando el PSOE y que debe seguir así. "El resto es demagogia. Alguien que trabaja para salir todos los días en la televisión le interesa que se pronuncien los militantes, pero no deja de ser un juego de poder utilizando una serie de medios y me parece que no es el camino".

Preguntado por si el secretario provincial del PSOE en Albacete y diputado nacional, Manuel González Ramos, que votó este domingo en contra de la abstención acatará el mandato del Comité Federal, Vaquero ha indicado que la instrucción "es clara" y que entiende que Goznález Ramos "seguirá el mandato".

Bajo el punto de vista del secretario de Organización del PSOE castellano-manchego "todos" los miembros del partido que asistieron este domingo al Comité Federal tienen la sensación de haber actuado "de forma correcta".

"Lo que pasa es que unos defienden que actuar de forma correcta es optar por no permitir un nuevo Gobierno y otros entendemos que hay que desbloquear la situación porque este país no se puede permitir estar un año mas sin Gobierno", ha indicado.

Sobre si la abstención del PSOE pasará factura a la relación con Podemos en Castilla-La Mancha, Vaquero ha indicado que "no debería" y ha añadido que "todo pasa" por un acuerdo en los presupuestos, sobre los que ha dicho que ya ha habido algún contacto con la formación morada y que él mismo próximamente mantendrá alguno en este sentido.