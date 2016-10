Page, sobre una posible ruptura del PSC con el PSOE: "El divorcio con que lo pida una de las partes vale"

Lunes, 24 octubre 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha asegurado que su partido va a intentar "por todos los medios" que el Partido Socialista de Cataluña no rompa con la formación nacional, pero ha avisado de que "en España, si alguien quiere el divorcio, con que lo pida una de las partes vale".

El líder de los responsables castellano-manchegos ha realizado estas manifestaciones en declaraciones a los medios, tras despedir del Palacio de Fuensalida a la Infanta Elena, con la que ha protagonizado una entrega de premios de la Fundación Mapfre, preguntado por las manifestaciones realizadas por el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha asegurado este lunes que los diputados catalanes mantendrán el 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, desobedeciendo lo aprobado en el Comité Federal de este domingo.

"Me gustaría que por simple concepto democrático se asuman y se acaten los resultados. Es de sentido común, de perogrullo que cuando se acude a un órgano de un partido o al Congreso de los Diputados y una mayoría toma una decisión se tiene que acatar", ha defendido García-Page.

Dicho esto, ha afeado el comportamiento de Iceta y de los socialistas catalanes, alegando que le "suena mal y no fraternal" que el planteamiento previo que han mantenido desde las últimas semanas es "decir que haga lo qué haga el Comité Federal van a hacer lo que quieran", una postura, ha añadido que no suena con "fundamentado".

"Conozco a Iceta, que es una persona inteligente y creo que muchos dirigentes del PSC lo son, y si deliberadamente el PSC quiere no desobedecer, que no es el concepto propicio aunque alguno lo ha manejado, sino romper con el PSOE vamos a intentar por todos los medios que no, pero si alguien quiere el divorcio, como saben en España, con que lo pida una de las partes vale", ha defendido.

(Habrá ampliación)