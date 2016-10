Defensor del Pueblo pide a Agricultura suspender procesos mineros de tierras raras por falta de recursos hídricos

Lunes, 24 octubre 2016

Medio ambiente

Ciudad Real | eldiadigital.es

El Defensor del Pueblo se ha pronunciado al respecto de los proyectos de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real a raíz de una reclamación cursada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva, y ha sugerido a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha que suspenda los procedimientos de evaluación ambiental iniciados de estos proyectos, al mismo tiempo que insta a la Administración a no iniciar nuevas propuestas de este tipo "hasta que se solucione el problema de falta de disponibilidad de recursos hídricos para acometerlos".

Así se desprende del informe del Defensor del Pueblo fechado el 29 de septiembre y hecho público este lunes por la Plataforma Sí a la Tierra Viva en una rueda de prensa en Toledo, donde han estado acompañados por cerca de un centenar de vecinos de las zonas afectadas de la provincia de Ciudad Real, que portaban pancartas donde se podía leer 'No a la Mina'.

María del Carmen Morallón, abogada que impulsó de la mano de la Plataforma esta queja, ha asegurado que este proyecto "ni puede ni debe continuar", tras lo que ha lamentado la "gran inquietud" en los vecinos de la zona del Campo de Montiel.

"Falta el elemento más esencial, como es el agua, algo que hemos reclamado desde siempre, y esto ha sido contrastado por la Defensora del Pueblo", ha sostenido Morallón, quien recuerda que según la institución defiende que "los informes emitidos por los organismos de cuenca en relación con el ejercicio de sus competencia tienen carácter vinculante".

Según los argumentos de la abogada, "el que no hay agua es un hecho sobradamente conocido ya desde el momento de la solicitud de las concesiones. Tal y como subrayan desde el Defensor del Pueblo, no se puede pretender la continuación de los procedimientos sin vislumbrar el problema de la falta de agua", ha concluido.

Morallón ha recordado que PP y Podemos aprobaron una Resolución en las Cortes que instaba al Gobierno regional a archivar estos proyectos, por lo que "ya no es solo una Plataforma civil la que está detrás de esto", algo que "debería ser relevante".

Por ello, se ha preguntado por qué continúa la tramitación de estos proyectos, toda vez que el Gobierno regional "ya conoce este informe". "¿Por qué no se cancela? ¿Por qué se resiste el Gobierno a cumplir?", se ha cuestionado.

Insiste la abogada en que la Defensora del Pueblo opina que la Comunidad Autónoma tiene que pronunciarse al respecto, "especialmente si el agua para esta minería tiene que ser detraída de otros usuarios".

"LA ZONA ES ERRÓNEA"

De su parte, José Guzmán, también miembro de la Plataforma y en nombre de SEO/Birdlife, ha opinado que la elección de esta zona para desarrollar estos proyectos es errónea "por muchas razones", recordando que estas minas pondrían en riesgo valores como el hábitat del lince ibérico o del águila imperial.

"La gente está decidida a decir 'no' al capricho de estas minas. Han decidido sacrificar esta zona por especulación pura y dura, por unos intereses efímeros, pero el pueblo ha decidido luchar por su tierra generosa, porque sabe que el futuro de la humanidad no van a ser las especulaciones, sino los recursos naturales", ha enfatizado.

Guzmán ha afirmado que si se llevan a cabo estos procesos mineros, la tierra quedaría "yerma e improductiva", si bien se ha mostrado confiado en que la movilización social conseguirá paralizar estas intenciones. "No se van a producir".

En representación de los agricultores afectados, el también miembro de la Plataforma y presidente de una cooperativa de olivicultores, Pablo Ibar, ha tomado la palabra para recordar que se ha pedido en numerosas ocasiones al Gobierno regional que paralice los proyectos.

Así, ha urgido al Gobierno regional a que "explique a la cara de los ciudadanos" la razón por la que "abandona los intereses de los ciudadanos" en favor de una empresa minera.

"Desde el sector primaria exigimos al Gobierno que archive los proyectos, ya que perjudican seriamente al valor añadido de nuestros productos, por los que llevamos trabajando tantos años", ha subrayado.

"LOS VECINOS PIDEN RESPETO"

Por ultimo, Raquel López, vecina del Campo de Montiel, ha agradecido al centenar de vecinos que han acompañado a la Plataforma su presencia en la rueda de prensa, afirmando que si "han dejado sus tractores y han viajado 200 kilómetros" es únicamente para "pedir respeto".

"Queremos decirle a nuestro presidente de todos los castellano-manchegos que sobre sus espaldas va a recaer la responsabilidad de que nuestra agua, la que preña y riega nuestros campos, nos sea esquilmada. Que sobre sus espaldas caerá la responsabilidad de que nuestro aire sea afectado. Y que sobre sus espaldas, señor Emiliano García-Page, recaerá la responsabilidad de que la salud y el pan de nuestros hijos sean puestos en peligro", ha espetado.

También se ha preguntado "en qué programa electoral" dijo el PSOE que en esa comarca querían crear desarrollo y riqueza "con minería de tierras raras". "¿Por qué no se nos preguntó entonces? Que no nos digan que no lo sabían, porque cinco meses más tarde de acceder al poder, firmaron dos proyectos de investigación", lamenta.