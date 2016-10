CCOO lamenta que Junta no cumpla lo pactado en Mesa Función Pública y no descarta acciones

Lunes, 24 octubre 2016

Laboral

REGIÓN | eldiadigital.es

Las federaciones del Área Pública de CCOO Castilla-La Mancha han lamentado este lunes que el Gobierno regional "haya dejado pasar una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública sin despejar el camino para la recuperación de derechos en la administración autonómica", y ha advertido que si no se cumple con lo pactado y no se recupera la agenda pendiente llevarán a cabo las acciones que consideren oportunas para "recuperar lo que es justo".

En un comunicado, el sindicato ha indicado que están esperando que el Gobierno certifique "una voluntad diáfana de cumplir sus compromisos" y traslade una hoja de ruta, abierta a la negociación, "pero clara y comprometida", para recuperar los derechos de los trabajadores públicos recortados o suprimidos por el Gobierno de Cospedal.

Según la coordinadora del Área Pública de CCOO Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra, "lo único que nos ha dejado claro hoy el director general de la Función Pública es que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha prevé la subida salarial adicional del 1,5% que ya teníamos acordada, que se hará efectiva con efectos retroactivos desde el 1 de enero, siempre y cuando se aprueben los presupuestos".

También les ha comunicado, según el sindicato, que este mes no van a abonar la parte aún pendiente de la paga extra de diciembre de 2012 y "ni siquiera" ha garantizado que la vayan a pagar antes del próximo mes de enero, que es el límite marcado en el Acuerdo Parcial para la Recuperación de Derechos suscrito el pasado 1 de febrero.

CCOO ha advertido al Ejecutivo que se está retrasando "de forma excesiva" la Oferta de Empleo Público en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y ha confiado en que el Gobierno "no agote el plazo y convoque de una vez los procesos selectivos".

"Desde CCOO hemos pedido que la Mesa General desbloquee otros muchos asuntos pendientes muy importantes, sin excesivo coste económico y no expuestos a la injerencia del Gobierno central, tales como los planes de Igualdad, Salud Laboral y Concilia, así como el Programa de Acción Social", ha indicado Cuadra, que ha detallado que el responsable de la Administración les ha comentado que les trasladará "en unos días" un documento sobre el que trabajar para ordenar la negociación colectiva.

INTERSINDICAL

Por su lado, la Intersindical de Castilla-La Mancha ha lamentado que el abono de la parte de la paga extra que se recogía en el acuerdo se posponga, y que el Ejecutivo autonómico lo haga "sin consultar a las organizaciones sindicales", ya que en la Mesa "se han limitado a informar de la decisión tomada unilateralmente", ha comentado.

En este sentido, ha recordado que en su día consideraron "totalmente insuficiente" el contenido de ese acuerdo que ahora ven "que cada vez se retrasa más" y que no recoge "la recuperación de los miles de puestos de trabajo destruidos en los servicios públicos de Castilla-La Mancha en los últimos años".

"No tiene ningún sentido que nos convoquen para decirnos que no se va cumplir parte del acuerdo, y que no saben cuándo se nos pagará", ha lamentado este colectivo, que ha manifestado que no valen "las buenas intenciones" y que lo que quieren son "actos".