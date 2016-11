Planelles considera que el PP tiene gran parte de responsabilidad del impago a los clubes

Martes, 22 noviembre 2016

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villarrobledo ha salido al paso de las recientes declaraciones de la edil popular y antigua concejala de Deportes, Gema Moreno, en las que venía a denunciar que el nuevo equipo de gobierno no había pagado aún las subvenciones a los clubes deportivos de la localidad.



Planelles ha reconocido en primer lugar que las subvenciones aún no se han pagado, pero ha asegurado que en breve los clubes podrán recibirlas y acceder también a la nueva convocatoria de subvenciones que están a punto de salir.



El concejal de Deportes ha señalado que aún no se han podido abonar estas subvenciones por la difícil situación económica que atraviesa el Consistorio, de la que en buena medida ha culpado al anterior equipo de gobierno del PP por votar en contra del Plan de Pago a Proveedores que presentó el actual equipo de gobierno que en opinión de Planelles, contó con el voto en contra de la populares, impidiendo de esta forma que el consistorio pudiera liberar sus cuentas.



Ha añadido que ese Plan fue propuesto por el Ministro Montoro del PP, "y pese a ello aquí sus compañeros de partido votaron en contra, supuestamente para evitar que pagáramos y luego poder decir que no pagamos, con las posteriores consecuencias que ha traído su no aprobación".



Otra de las trabas heredadas por los anteriores gobernantes del PP ha sido, según Planelles, los más de 1,2 millones de euros que el Consistorio tendrá que pagar por salarios de tramitación a los trabajadores que fueron readmitidos por la Justicia, al declarar esta como improcedentes sus despidos.



Planelles ha indicado que los actuales rectores municipales se felicitan por estas readmisiones de trabajadores que están generando servicios más completos y que otros eliminados por el PP se puedan hasta recuperar, pero ha señalado que se trata de una cifra muy importante que hay que pagar ahora por la "negligencia" en materia de personal y económica de Amalia Gutiérrez, que despidió sin justificación alguna a trabajadores municipales, que tras estar algunos de ellos hasta tres años fuera del Ayuntamiento, ahora tendrán que recibir todos los salarios no percibidos.



De otro lado, ha afirmado que las subvenciones a clubes deportivos sacadas por el PP en 2015, poco antes de los comicios locales, fueron electoralistas, para ganar votos, y tras haber tenido a estos colectivos abandonados durante cuatro años. Además, según ha explicado, la convocatoria que se sacó no estaba meditadas porque según ha asegurado, esta beneficiaba de la misma manera a los clubes con más competiciones o alumnos en sus escuelas, que a otros que tenían menos.



El concejal de Deportes ha querido aprovechar esta rueda de prensa para dar a conocer algunas de las obras o proyectos que se han llevado a cabo por parte del actual equipo de gobierno. En este aspecto ha dado a conocer que gracias al Plan Extraordinario de Empleo y a otras actuaciones, se han podido llevar a cabo diferentes obras en instalaciones municipales; como la reparación de las goteras en las mismas, desbrozado y limpieza, pintado, cambio de cristalería, instalación de focos nuevos, nuevas placas en el techo del pabellón del barrio de Los Pintores o reparación de la valla de la pista de cicloturismo.



También ha revelado que la pista de atletismo del barrio de Asturias estaba dejada de la mano de Dios, mientras que ahora se ha mejorado buena parte de ella, entre la que se encuentra el resembrado de césped y el traslado de tepes desde esta instalación al Municipal de la Virgen. Del mismo modo, se ha actuado sobre los fosos de la misma.



En cuanto a la piscina, el concejal ha señalado que cuando llegaron se encontraron con ratios muy altos, horarios muy limitados, y en definitiva un funcionamiento "pésimo" de esta instalación, que incluso como ha afirmado, llegó a tener cerrada su piscina de verano en verano, algo que llegó a ser noticia en muchos medios de comunicación regionales y nacionales. En su opinión, actuaciones de este tipo demuestran que el PP sólo gobernó para unos pocos.



Ha añadido que desde el equipo de gobierno quieren seguir haciendo más cosas, y ha afirmado que ahora, al contrario de lo que pasaba con el gobierno del PP, el trato con los clubes es más cercano, hay diálogo, fluidez y entendimiento, como ha pasado con la organización del Campus Deportivo de Verano o la nueva convocatoria de subvenciones.



Joaquín Planelles ha afirmado que está muy bien fiscalizar al equipo de gobierno, pero ha pedido a Gema Moreno que no entre en críticas a nivel personal que acaban por caminos muy turbios, y ha lamentado la postura del PP que pretende convertir en un "sálvame" la política local.