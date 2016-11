Una película solidaria contriubuirá en la investigación del sida

Martes, 22 noviembre 2016

Dada la importancia que sigue teniendo esta enfermedad por su prevalencia en la población y la gravedad de la misma, desde la Asociación Plural LGTB consideran necesario apoyar campañas de concienciación "porque hay que darle visibilidad a los enfermos y porque no queremos que se olvide este enfermedad que ha hecho mucho daño a la sociedad", ha declarado Jesús Muñoz, representante de esta asociación.

La película se proyectará en Cinemancha el 1 de diciembre a las 22.00 horas y existe la posibilidad tanto de asistir o de depositar el donación en una fila cero.

El doctor Hugo Patiño, miembro también de la asociación, ha puesto de manifiesto la dimensión de una enfermedad que afecta a 37 millones personas en el mundo, de las que 2 millones fueron diagnosticadas el año pasado y un millón murieron por ello.

Es una enfermedad que no sólo afecta a países pobres y en vía de desarrollo, sino que también tiene su incidencia en Europa y España, donde se contabilizan 150.000 afectados. El doctor ha enfatizado en que existen entre 20.000 y 30.000 personas que padecen la enfermedad y "no lo saben".

El año pasado se diagnosticaron entre 3.000 y 4.000 nuevos casos "y dos de cada tres personas no sabían que lo padecían". Alcázar de San Juan "no está lejos". De hecho en la consulta de VIH Sida del Área Mancha Centro atienden a 150 pacientes, de los que 140 tienen tratamiento antirretroviral. El año pasado hubo 10 pacientes, de los que 5 no sabían que tenían la enfermedad y otros 5 procedían de otros hospitales.

"Lo más grave es que el perfil de los pacientes está cambiado. Cada vez son más jóvenes, y en su mayoría, son varones que mantienen con relaciones sexuales con hombres", ha indicado Hugo Patiño, que ha subrayado como "fundamental" que "desde la asociación se preste apoyo a estas campañas para que la sociedad tome conciencia de la magnitud de la patología".

Actualmente, España está lejos de los objetivos que se marcó la ONU para el año 2010, que pasaban por el hecho de que el 90 por ciento de los casos estuvieran diagnosticados, sin embargo están en el 60 por ciento. Alrededor del 80 por ciento de las personas afectadas son hombres en el caso del Mancha Centro, un porcentaje similar al registrado en Castilla-La Mancha y en España. Entre el 25 y 30 por ciento de los casos son heterosexuales y resto homosexuales, principalmente hombres.

El doctor ha insistido en la importancia de la prevención, y de "poner el énfasis en relaciones seguras y usar el preservativo". Asimismo, considera que "la gente se ha relajado mucho" ante la inexistencia de campaña "más claras e incidentes en las patologías como había al principio".

A su juicio, las campaña actuales "son erróneas", porque han hecho que "la gente pierda el miedo y hacer creer que el VIH no afecta a la vida, pero sigue siendo una enfermedad muy grave que afecta a la calidad de vida".

Relaciones sexuales, la transfusión de hemoderivados y transplante de órganos y de la madre al feto en el parto son las principales vías de trasmisión del VIH Sida. Todo ello está controlado actualmente a excepción de las relaciones sexuales, "por eso lo que sí es inseguro son las trasmisiones por esta vía".

Patiño ha reconocido los avances experimentados en cuanto al tratamiento, "pero nunca es suficiente, queremos que se avance más en la vacuna, ya todavía no se dispone de ella".