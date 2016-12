Las bolsas presentan síntomas de agotamiento a unos días de finalizar el año

Jueves, 22 diciembre 2016

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

Las fuertes subidas de las dos últimas semanas no están teniendo continuidad. Hoy hemos presenciado otra sesión en la que han proliferado los números rojos a los dos lados del Atlántico.

En Europa los descensos han sido más moderados en Alemania y algo más intensos en Italia y España.





El frenazo de los últimos días para los bancos y para Telefónica, que ha cedido un -1,23% hoy, está impidiendo que el Ibex se sitúe en positivo en lo que llevamos de año. Tendría que subir un 2,2% en las cinco sesiones que quedan de 2016 para lograrlo. A falta de alguna noticia sobre la nacionalización de la banca italiana, da la sensación de que ya está todo el pescado vendido.





La balanza comercial de España de octubre ha vuelto a ser negativa tal y como viene siendo habitual. Salvo algún mes aislado de 2013, cuando cayeron en picado el consumo y las exportaciones, España siempre ha presentado déficiti comercial. Esta situación podría verse agravada en los próximos meses debido al encarecimiento del petróleo.



Pharma Mar (antigua Zeltia) ha sumado un 10,7% tras anunciar un acuerdo con la japonesa Chugai Pharaceutical mediante el cual recibirá un pago inicial de 30 millones de euros a cambio de la exclusiva para la licencia, desarrollo y comercialización de la lurbinectedina, un antitumoral de origen marino. En función de la consecución de una serie de hitos, la cantidad a percibir podría ampliarse a unos 100 millones de euros.





De los pocos activos que ha registrado subida de precio hoy cabe citar al petróleo. El Brent ha retornado a los 55 dólares/barril debido a la caída del dólar (con el tipo de cambio frente al euro de nuevo en el 1,045) y las previsiones de ingresos para 2017 de Arabia Saudí, que confía en ingresar hasta 128.000 Mn$ por exportaciones de petróleo.





Sobre el culebrón del Monte dei Paschi, algunas informaciones apuntan a que el Consejo se reunirá hoy para solicitar el rescate al Estado, después de que su ampliación de capital no haya tenido la acogida deseada. De recibir fondos públicos, será la primera entidad en hacerlo pero no la última, ya que el problema de solvencia de la banca italiana no termina ni mucho menos en el Monte dei Paschi. De hecho, los 20.000 que el Parlamento le permitirá emitir al Estado para financiar un hipotético rescate parecen suficientes para el Monte dei Paschi pero escasos si de lo que hablamos es de los cientos de bancos italianos en problemas.





En EE.UU. al Dow Jones se le siguen resistiendo los 20.000 puntos a pesar del buen dato de PIB del 3T publicado hoy. El Departamento de Comercio ha revisado al alza el crecimiento anualizado de la primera economía del mundo desde el 3,2% hasta el 3,5%. El consumo ha crecido a un ritmo del 3%, algo que no se debería pasar por alto teniendo en cuenta que este componente es el responsable de casi el 70% del PIB. Esta variable está llamada a seguir tirando de la economía si Trump finalmente rebaja los impuestos y hace que aumente la renta disponible.



Mientras tanto, el mercado inmobiliario estadounidense podría ralentizarse a medida que suben los tipos de interés. Freddie Mac ha dado a conocer los tipos de interés de las hipotecas, que ya se sitúan en máximos desde hace dos años y medio. En concreto, el tipo de los préstamos a 30 años ha pasado del 3,5% antes de las elecciones al 4,30% esta semana.