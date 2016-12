CLM se opone a los objetivos de déficit asimétricos

Jueves, 22 diciembre 2016

Ruiz se ha pronunciado así a su salida del Consejo de Política Fiscal, en el que se han aprobado los objetivos individuales de déficit para 2017, aunque será el mismo del 0,6% para todas al no aceptar el Gobierno la asimetría entre comunidades. El consejero ha revelado que se ha puesto encima de la mesa un documento de la Aidef a favor de una disposición asimétrica de los objetivos déficit entre comunidades.

"Lo importante es discutir el objetivo entre Estado y comunidades y que además eso entra dentro del modelo de financiación autonómica. Estamos totalmente en contra de que discutamos objetivos de déficit diferentes entre comunidades", ha remachado.

Además, el consejero ha dicho que se ha abstenido en la votación sobre el 0,6% para el próximo año porque, según ha dicho, "supone un avance" pero "no es suficiente. Esta votación se ha saldado con los votos en contra de la Generalitat Valenciana y del Gobierno balear, con la abstención también del resto de comunidades socialistas (Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Cantabria y Asturias) y el voto a favor de las comunidades 'populares' más Canarias.

Por otro lado, el consejero ha dicho que ha vuelto a reclamar al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro que aporte las cifras de las entregas a cuenta de la liquidación correspondiente al ejercicio del 2015 porque "es importante" elaborar un presupuesto autonómico "riguroso" conforme al estado de los ingresos.

"No querer dar unas cifras que sirvan para diseñar nuestro estado de ingresos, pues no deja de ser una especie de chantaje al objeto de que apoyemos los PGE", ha añadido el consejero, al tiempo que ha asegurado que al hacer este reclamo durante la reunión "no ha habido ningún tipo de explicación" sobre por qué no les proporciona esta información.