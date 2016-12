PSOE Cuenca lamenta la "absoluta falta de inversiones en servicios sociales" en el Ayuntamiento

Jueves, 22 diciembre 2016

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cuenca, María Jesús Gómez, ha lamentado que por parte del Consistorio dirigido por el 'popular' Ángel Mariscal hay una "absoluta falta de inversiones en servicios sociales", criticando que aún "no ha salido el pliego para el servicio de Ayuda a Domicilio, por primera vez no hay convenio de Servicios Sociales con la Universidad de Castilla-La Mancha, no se convoca la perceptiva comisión tal y como está estipulado, no se han ocupado puestos de trabajo y se está perdiendo dinero que se podría invertir en esta área, tan necesaria para la ciudadanía".

La concejal socialista ha criticado que, desde que a primeros de año instaron a Mariscal a incrementar la "insignificante" cuantía que había estipulado para la contratación del servicio de Ayuda a Domicilio, "claramente insuficiente para atender las necesidades de este colectivo", no ha vuelto a tratar el tema ni ha sacado el pliego para ponerlo en marcha, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Gómez del Moral se ha preguntado también por qué por primera vez el Ayuntamiento no ha firmado un convenio con la UCLM en materia de Servicios Sociales.

Asimismo, ha recordado que en base a ese acuerdo que antes existía la Universidad presentó un diagnóstico de la ciudad, por lo que pide que se diga qué se ha hecho con ese informe.