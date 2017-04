Dimitir, menuda ocurrencia

Lunes, 3 abril 2017

BLOGS | Fermín Gassol Peco

Aquí no dimite ni el tato que decimos por aquí. Y es que en España viene siendo ya algo desagraciadamente normal que la palabra dimisión esté asentada como concepto desconocido en el mundo de la política aunque a sus integrantes se les hayan pillado con el “carrito de los helados”, sospechosos de haber incurrido en alguna irregularidad económica o de otro tipo.

Aquí no dimite nadie porque muchos políticos han hecho de lo que es una vocación y un servicio temporal, una magnífica profesión muy bien remunerada. Aquí nadie se marcha porque en la mayoría de las ocasiones, eso supone volver a una realidad económica mucho más precaria e incierta. Aquí no dimite nadie que hacerlo supondría la victoria del contrario, piensan. Aquí no dimite nadie ni con agua hirviendo.

Qué distintos de otros países europeos en los que se dimite por el hecho de copiar una tesis doctoral. Pura decencia de lo público. Aquí con el achaque de que politizamos todo lo que se mueve,…cuando algún cargo público es sospechoso con fundados indicios de haberse aprovechado del puesto para lucrarse personalmente, de una manera automática se escuda y es defendido por los de su misma filiación política y lo que debería ser una renuncia por pura categoría moral y personal, se convierte en una defensa numantina del estatus, con el achaque, insisto, de que la denuncia se debe a motivos políticos. La imagen que trasmitimos es la de que mezclamos lo moral y penal con lo político, en un turbio río revuelto para ganancia de…la falta de calidad democrática.

Profesionales de la política que por otra parte, se empeñan y pelean en ir de puesto en puesto manteniendo una agradable altura de vuelo… económico. Que lo mismo da ser alcalde, que diputado nacional, regional o provincial y senador después...para acabar presidiendo alguna empresa pública...que esos ejemplos...los conocemos a ambas orillas de este turbio rio político por el que en determinados tramos trascurre nuestro país.

Aquí no dimite nadie, que a estas alturas la cosa está "muy malita" para encontrar otro trabajo y menos aún con esa altura crematística. Eso,…profesionales de la política…aunque sea en puestos venidos muy a menos. El caso es seguir viviendo de ella.