La Junta trabaja para aunar inclusión escolar y social en el nuevo modelo educativo

Lunes, 3 abril 2017

Educación

REGIÓN | ELDIAdigital

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha destacado que en el diseño del proyecto educativo de Castilla-La Mancha "estamos trabajando en un modelo educativo de atención a la diversidad que tenga un enfoque más inclusivo y que incorpore la atención temprana, así como iniciativas relacionadas con la formación profesional, para que, desde la educación, consigamos la inclusión no solo escolar, sino también social".

Felpeto ha hecho estas consideraciones durante el acto donde ha sido nombrado padrino Marsodeto 2017 por la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo, ha informado la Junta en un comunicado.

Tras agradecer este nombramiento y ofrecer su "compromiso, sensibilidad y dedicación" a su tarea como padrino en este año, Felpeto ha recordado que Marsodeto es una las muchas organizaciones que trabajan día a día por la plena inclusión de las personas con capacidades diferentes, "y con estas organizaciones contamos en nuestro día a día no solo para la escolarización de un porcentaje importante de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, sino que en este momento contamos también con estas asociaciones para que nos ayuden desde su experiencia diaria y su colaboración a acertar en cómo debemos hacerlo".

En su intervención, ha lamentado que en la sociedad "todavía haya familias que rechacen escolarizar a sus hijos donde haya alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales", y así se ha referido a que "no son los niños los que rechazan, los niños integran y se integran, somos los mayores que no sabemos entender en el siglo XXI que la diversidad enriquece, que un niño cuando tiene a su lado a otro con algún tipo de discapacidad aprende a ser solidario, aprende que otros necesitan un mayor esfuerzo para alcanzar la misma meta o aprende que otros no podrán alcanzar esa meta pero tienen otros valores de los que pueden aprender".

De ahí, ha dicho, que sea necesario "acertar en nuestro modelo educativo de atención a la diversidad" que está definiéndose en este momento y que se concretará en dos documentos, un Decreto de atención a la diversidad, y otro de orientación. "En ambos, estamos abiertos a la participación. Seguimos en la convicción de que, si logramos hacer algo importante, es porque lo haremos juntos", ha agregado.