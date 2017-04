Cristina L. Schlichting: "Si pudiera entrevistar a Jesús le preguntaría por qué me quiere"

Lunes, 3 abril 2017

Entrevista a Cristina López Schlichting

Toledo | C.Moral

Carmen Moral: ¿Qué significa para ti ser pregonera de la Semana Santa de Toledo?



Cristina L. Schlichting: A mí lo que me da realmente es mucho susto. Toledo es un enclave indispensable para comprender la historia de España y la historia de la Iglesia en España y si uno lo mira desde esta perspectiva, da un poco de vértigo. Es tal el anclaje que desde el comienzo de la cristianización de España tiene Toledo en nuestra historia y el peso que tiene Toledo en la historia del arte y de la política, que con honestidad realmente resulta vertiginoso asumir esta responsabilidad.



C.M.- ¿Cómo definirías la Semana Santa de Toledo?



C.L.S.- Mi relación con la Semana Santa de España en general ha sido muy pobre en mi historia porque en mi familia se practicaba poco. Mi madre era protestante y después se convirtió al catolicismo cuando se casó, pero no asistíamos a procesiones y nos resultaba un fenómeno muy lejano. De hecho, buena parte del pregón va a contar este camino de enamoramiento progresivo de estas manifestaciones tan españolísimas y lo que en estos tiempos he podido aprender de la Semana Santa de Toledo viendo vídeos, leyendo libros y escuchando a quienes están enamorados de ella.



C.M.- ¿Qué crees que la distingue del resto de celebraciones religiosas del resto de España?



C.L.S.- Yo la encuentro especialmente solemne y seria. Es un verdadero estímulo para el espíritu y también tiene aspectos de un enorme valor artístico. Los cantos gregorianos y los acompañamientos musicales antiquísimos son muy conmovedores.



C.M.- ¿Podrías darnos alguna pincelada del pregón?



C.L.S.- Yo creo que los españoles hemos nacido tan unidos a la experiencia de la Semana Santa que a veces la damos por supuesta y, sin embargo, es una cosa muy pintoresca que enormes masas de población procesionen por las calles llevando en las andas a distintas imágenes. A la luz de esto, lo que yo me pregunto es si es posible ser una mujer del siglo XXI en toda la plenitud de su expresión y ser una creyente católica. Esta es la pregunta que planteo en el pregón de Semana Santa.



C.M.- ¿Cómo sueles vivir la Semana Santa?



C.L.S.- A expensas de otros que van tirando de mí. La experiencia que tengo de la fe es así, muy comunitaria. No tengo un impulso piadoso, sí tengo un profundo sentido religioso que siempre me ha hecho preguntarme sobre las cosas, pero soy relativamente dejada en cosas indispensables en la fe como es la oración y para mí es fundamental el amor que me tienen mis amigos cuando me reclaman a las cosas. Cuando me dicen “vamos a los oficios” o “vamos a celebrar la Pascua de esta manera” o “mira que es Cuaresma, escucha lo que ha dicho el Papa” o “analiza porqué es importante este tiempo para reciclar el corazón”. Son cosas que realmente son un regalo que me vienen de fuera, que vienen de la Iglesia, por eso no entiendo demasiado la fe a título individual, porque el tráfago de la vida y el follón cotidiano de la vida contemporánea te impediría pensar incluso quién eres, a dónde vas o qué significado tiene la vida salvo en momentos de mucho susto, como por ejemplo la muerte de nuestra amiga Paloma Gómez Borrero, que ha sido de nuevo aldabonazo para plantearnos quienes somos, hacia dónde vamos y qué hacemos aquí.



C.M.- ¿Eres de las que evita comer carne en Cuaresma o piensas eso de que “es peor lo que sale que lo que entra”?



C.L.S.- Yo es que creo que ahí hay una prueba indeleble, que a mí me parece la prueba del algodón, y es que yo puedo comer pescado todos los días de la semana. Me encanta la lubina, las doradas y el bacalao. Basta que el viernes me vea obligada a tomarlo para que me fastidie extraordinariamente. Y he de decir que me sorprende esto porque vivimos en una sociedad tan acostumbrada a hacer aquello que el instinto dicta, que la más mínima contradicción al instinto nos cuesta extraordinariamente. Estamos en una sociedad del consumo y del consumo inmediato. A mí me parece un ejercicio muy interesante porque me permite comprobar hasta qué punto soy esclava de la instintividad realmente y me permite ofrecer al Señor algo tan duro como tolerar que te contradigan. Creo que me fastidia más no hacer lo que me da la gana ese día que el hecho de comer carne o pescado.



C.M.- ¿En alguna ocasión te has sentido ofendida o has sentido que te faltaban al respeto por considerarte públicamente creyente y una “católica periodista”?



C.L.S.- La posible ofensa ha ido cediendo a un cada vez mayor sentimiento de piedad hacia los hombres y hacia mí misma. Buscamos ser queridos, buscamos la felicidad y estamos tan desnortados que, a veces, agarrarnos a un novio es lo primero que se nos ocurre. A veces, cuando una persona odia mucho o anatematiza mucho a otro en el fondo está huyendo de un gran vacío interior y a lo que me mueve es a una enorme compasión porque me reconozco en eso. Porque me doy cuenta que las veces que se me escapa y soy violenta con alguien o intolerante o demasiado vehemente es porque realmente he perdido la mirada sobre la misericordia de Dios sobre mí misma.



C.M.- ¿Crees que está justificado el pensamiento crítico que existe contra la Iglesia en la actualidad?



C.L.S.- Yo pienso que se están alentando de forma muy artificial unos odios que realmente están bastante superados. Cuando yo hablo con mis hijos y sus amigos, lo que percibo en amplios sectores de la población, es un desconocimiento grande de la Iglesia, pero no un prejuicio porque estas nuevas generaciones, en muy amplias capas, ya han nacido sin bautizar o alejadas de la experiencia de la Iglesia y verdaderamente hablarles de anticlericalismo es una cosa muy antigua. Lo que está ocurriendo es que determinados populismos funcionan con la dinámica del frentismo y para profundizar en las diferencias y agitar a unas personas contra otras están utilizando banderas viejas como la del anticlericalismo y eso es enormemente peligroso y es muy triste porque otra vez dificulta una convivencia que realmente ya no tenía obstáculos en estas cosas. A nadie se le ocurre poder odiar a las monjas que cuidan a los enfermos de sida en tu barrio o al cura que recoge a los mendigos cuando hace frío o a los misioneros que anuncian el amor por todo el mundo o al santo padre Francisco. Pero, sin embargo, el fantasma abstracto de la Iglesia como un enemigo es agitado de forma interesada por determinadas personas y determinados grupos.



C.M.- ¿A quién crees que votaría Jesucristo si viviera en España hoy?



C.L.S.- No tengo ni la más remota idea (risas). Me inclinaría a pensar que haría como tantos que votamos en unas ocasiones en una dirección y en otras en otra sabiendo que el voto político resuelve realmente lo que puede resolver, es decir las cuestiones de este mundo. Pero que lo que verdaderamente importa al hombre, que es la pregunta sobre porqué está en esta vida y el núcleo de relaciones que establece con los demás y que se llama sociedad civil, esto siempre se desarrolla más allá de la política. El Señor ya lo dijo: Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero el César, por mucho que se esfuerce, llega hasta donde llega.



C.M.- ¿Crees que estaría más cerca de la izquierda o de la derecha?



C.L.S.- Depende en qué. Lo que ves es que los partidos se acercan en unas u otras direcciones en virtud de sus intereses pero el amor total que la Iglesia demuestra hacia el ser humano tiene muy poco que ver con las propuestas de la política. De ahí la novedad de Cristo. En Cristo no solamente se reconocen los pobres y los marginados. Cristo es capaz de abrazar a todas las personas de una manera absolutamente total y eso es algo que los partidos no pueden ni soñar. El cristianismo es la experiencia que permite que uno de Podemos y otro del PP caminen juntos hacia un horizonte común y esta es la misión del cristianismo. Señalar en cada una de las circunstancias humanas, el bien que le define. Estoy convencida de que en el corazón de un hombre de Podemos y en el corazón de un hombre del PSOE o del PP alienta un deseo de bien. Otra cuestión es que nos dejemos llevar por los intereses más ruines y por las bajas pasiones, pero es que eso lo hacemos todos, es la experiencia del pecado.



C.M.- Hay un fragmento del Evangelio de Mateo en el que Jesús llama “hipócritas” a los fariseos y a los escribas. ¿Cómo crees que vería Jesús la Iglesia actual? ¿Estaría de acuerdo con su funcionamiento?



C.L.S.- Yo percibo en mi vida de Iglesia que la única forma de conocer a Cristo es en su Iglesia. Yo soy muy poco espiritualista e imaginativa cuando se trata de la religión. Si se tratase de una cuestión de imaginación, la persona que encerrada a solas en una habitación fuese más creativa sería la que creería más en Dios. Me parece una cosa muy cercana a la fantasía. Por el contrario, para mí la experiencia de Dios está muy ligada a la obra de María Teresa de Calcuta, al ejemplo de Juan Pablo II o de Francisco y, en general, a la experiencia con los santos. Es decir, para mí el desconcierto, la sorpresa y el entusiasmo se producen cuando veo una persona que me supera por mucho y que me muestra un horizonte hermoso y bello. Y esta es una experiencia que tiene mucho que ver con la realidad y, por lo tanto, con las personas concretas que configuran la Iglesia. Esta es mi experiencia de Iglesia. Yo he viajado por el mundo entero, he conocido a pobres y a ricos, a presidentes y a mendigos y he de decir que, aunque es verdad que en la Iglesia he vivido el mal empezando por mí misma, a su vez la experiencia de misericordia más evidente y transparente, yo la he vivido en la Iglesia Católica.



C.M.- ¿Qué cambiarías de la Iglesia?



C.L.S.- Todo. Quiero decir que lo haría del mismo modo que yo me cambiaría a mí misma. Todos nosotros una y otra vez traicionamos como lo hizo Pedro. Y ciertamente el camino de la vida no es otro que el de verse arrojado y volverse a levantar, pero ay de nosotros si no fuera la misericordia lo que prima en nuestra existencia porque somos muy rápidos en juzgar al otro, pero si fuésemos igual de rápidos en juzgarnos a nosotros mismos tendríamos muy poco horizonte y muy poca esperanza por delante.



C.M.- Si tuvieras la oportunidad de hacerle una única pregunta a Jesús y que él te respondiera. ¿Cuál sería la pregunta?



C.L.S.- Le preguntaría que por qué me quiere.



C.M.- ¿Qué opinas sobre la solicitud de Podemos de retirar las misas de la televisión pública?



C.L.S.- Creo que Podemos tiene una dificultad para entender una sociedad plural. Admitir que el que es distinto, puede ser un bien para uno requiere un esfuerzo muy grande. Lo digo en primera persona. Creo que tenemos que caminar progresivamente a comprender que el que es distinto es un bien para mí porque me permite reflexionar sobre mí misma, porque me indica los límites de mi pensamiento y porque me permite cambiar y agrandar mi pensamiento. La sociedad es plural. Es una sociedad aconfesional donde hay muchos católicos, pero también protestantes, islámicos, judíos y ateos. Esto es un hecho. Aquella persona que ponga la televisión y ponga una misa o un oficio judío o la expresión de un ateo y se sienta ofendida es una persona que tiene una seria discapacidad para la convivencia democrática.



C.M.- Se cumplen cuatro años de la entrada del Papa Francisco al Vaticano. ¿Qué es lo que más te gusta de él y lo que más te disgusta?



C.L.S.- El Papa me sorprende día tras día. Lo que más me gusta del Papa es el desconcierto que me produce todos los días. Ese desconcierto es lo que me produce una novedad. Todos creemos que lo sabemos todo de todo y que, además, estamos en posesión de la verdad y el Papa, todas las veces te indica que estás descolocado y todas las veces tú dices “pero caramba, que yo era el bueno y el coherente”. Todas las veces te pone ante la mirada de Cristo que te dice “no no, perdona Cristina que no te estás enterando de nada”, y esto a mí me fascina porque de esta novedad nace el deseo de aprender, de cambiar, de abrirte a nuevas cosas. Es un esfuerzo difícil porque hay que ver lo cómodos que estamos cada uno en nuestros jardincitos con nuestras verdades, pero Francisco tiene este don profético de señalarnos un bien más grande y esto es una novedad divertidísima.



C.M. - ¿Por qué crees que no ha gustado en un sector más conservador de la Iglesia?



C.L.S.- Por eso, porque seamos conservadores o progres, todos nosotros estamos en posesión de la verdad o creemos estarlo. Y cuando viene alguien y te dice que el camino es otro, eso te molesta porque tú estabas en la posesión de la verdad y de repente llega uno y te descoloca. Y eso no solamente molesta a los conservadores. Molesta también a muchos progresistas porque es un Papa que, por un lado, abraza a todo tipo de personas, pero luego abraza también a un poderoso y te dice cosas que no te gusta oír y esta cuestión profética irrita profundamente.



C.M.- ¿Qué le dirías a alguien para devolverle su fe en Dios o para hacerle creer?



C.L.S.- Le diría que buscase porque el Señor existe. Esto es lo que no creemos. Si yo pensara que pudiera sustituir al Señor, tendría muchos métodos para devolver a la gente la fe, pero es que no hace falta porque Cristo es una persona, existe en el tiempo y en el espacio y se acerca a aquel que lo busca. Lo ha hecho siempre. Lo hizo con la samaritana, con el ciego, lo ha hecho a través de la Madre Teresa con muchas personas en Calcuta y en el mundo entero y lo sigue haciendo con los santos y con la Iglesia. Solo es necesaria la libertad de la persona. Si un hombre busca a Dios lo va a encontrar. Solo tiene que dirigirse a él.



C.M.- No podemos terminar la entrevista sin preguntarte por tu primera novela que has publicado recientemente, “Los días modernos”.



C.L.S.- “Los días modernos” es la historia de una niña de 9 años en 1975, el año en que muere Franco, y como sinopsis es el paso a la adolescencia, a los primeros atisbos de la edad adulta de una niña en un país que también está a punto de experimentar una enorme transición y que lo está experimentando ya. El punto clave es la curiosidad de esta niña. Amelia, la protagonista, es muy honesta, atiende mucho a la realidad y, por encima de sus temores y de su inseguridad, prima su curiosidad. Esto hace de la novela una cosa tan divertida y que tanta gente se identifique con ella porque realmente Amelia es una transgresora y está empeñada en descubrir, que es algo que también nos define mucho como seres humanos. Luego tiene un atractivo añadido y es que recupera toda la experiencia de la generación EGB de los años 70 que son muy específicos en la historia de España y que yo creo que no estaban novelados todavía. La sorpresa de la gente al encontrarse con el Scalextric, con el Cinexin, con las faldas de fibra o los chandals de táctel o la bollería industrial idolatrada socialmente, es muy divertida.



C.M.- ¿Hay algo que quieras destacar para terminar esta entrevista?



C.L.S.- Quisiera añadir que me siento muy honrada de la posibilidad que me han dado de pregonar la Semana Santa en Toledo. Soy una pecadora. Todas las veces que el Señor te elige no entiendes por qué, igual que no entiendes por qué ha muerto por nosotros. Yo me miro a mí misma y no entiendo por qué lo ha hecho. Y le pido a la gente que rece por mí para que no diga demasiadas tonterías…