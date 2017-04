Maxi Iglesias e Iván Sánchez darán vida a Frank Farmer en el musical de El guardaespaldas que encarnó Kevin Costner

Martes, 4 abril 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

De este modo, el musical producido por Stage Entertainment está basado en el guión original de la película y cuenta con libreto de Alexander Dinelaris y dirección de Carline Brouwer, conservando la partitura original de la versión del musical que se estrenó en Londres en 2012. Las entradas del espectáculo ya están a la venta.

En una entrevista concedida a Europa Press, ambos actores han asegurado que han visto tanto la película como la obra teatral. Así, Iván Sánchez cree que la historia es "muy sencilla, de amor, de protección". "La historia de una artista con sus problemas y un hombre atormentado que también ella le ayuda con sus problemas", ha indicado.

Respecto al musical, Maxi Iglesias ha asegurado que es "la película pero vivo, en directo, con la oportunidad de escuchar las canciones exactamente igual que en la película, vivir la historia de cerca". "Si cierran los ojos, para mi gusto, van a estar escuchando a la protagonista de la película pero sentado en su butaca del teatro", ha remachado.

"Es un súper show, muy moderno, con mucha luz, mucha música, mucho baile... El teatro estaba en pie. Para un musical eso es muy importante", ha rememorado Sánchez en alusión a la representación de la obra que pudo ver hace unos días en Holanda. El musical ya se ha estrenado en Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia y Australia, entre otros.

Preguntado sobre si el hecho de que sea una historia tan conocida añade un plus de responsabilidad para el equipo, Iván Sánchez ha respondido que "ni siquiera" se lo plantea. "Me lo planteo como un juego, me apetece muchísimo", ha respondido el intérprete, que aunque sí ha trabajado en el teatro con anterioridad, "nunca en un musical de esta envergadura". "No creo que haya muchas más ocasiones en que vaya a hacer un tipo de obra así", ha apostillado.

En cambio, esta es la primera vez sobre las tablas para Maxi Iglesias, algo que el joven actor afronta "como un reto más". "Es algo maravilloso, con muchas ganas", ha explicado el artista, que ha confesado que, por lo que le han transmitido sus compañeros, tiene presente que actuar en el teatro requiere "mucho esfuerzo".

Aunque aún no han empezado los ensayos, que arrancarán en el mes de agosto, los actores ya tienen una idea de cómo afrontar la interpretación del Guardaespaldas. Así, mientras Iván Sánchez asegura tenerlo ya "en la cabeza", Maxi Iglesias destaca lo "mucho" que le gusta el papel de Frank Farmer: "Desde muy poco hace mucho. Al final, la estrella es ella, es la que lleva la voz cantante, pero él es el perfecto escudero".

'El Guardaespaldas', es un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron (Whitney Houston), quien se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan. El libreto cuenta con muchas de las canciones de la música original de la película, que se convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos con 48 millones de copias a nivel mundial. El personaje de Rachel Marron se encuentra en fase final de audiciones y será comunicado próximamente.

Por otro lado, ante la reciente bajada del IVA de los espectáculos en directo, Maxi Iglesias ha defendido que "la cultura es lago que tiene que estar al alcance de todos". "Me gustaría que, en la media de lo posible, se redujese al máximo en todos los ámbitos no solo en los espectáculos en directo sino también en el cine", ha subrayado.

"Ya han tardado. Se ha bajado al 10% y debería de ser más bajo. Que no hayan incluido al cine me parece una aberración", ha lamentado el actor Iván Sánchez, que ha denunciado que con esos tipos impositivos "siguen estrangulando a toda la industria del cine".