Mark Lanegan y Tyler Bryant, teloneros de Guns n' Roses en Bilbao y Madrid

Martes, 4 abril 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Así lo ha anunciado el propio grupo californiano este martes en su página web, donde se especifica también que esta dupla de teloneros repetirá también Lisboa. Sin embargo, los nombres cambian en función de las demás ciudades.

Otros artistas invitados del tramo europeo de la gira de reunión de Guns n' Roses serán The Darkness, Phil Campbell & The Bastard Sons, The Kills, Killing Joke, Virgin, The Pretenders, Wolfmother, Backyard Babies, Michael Monroe, Biffy Clyro, Channel Zero y Fleddy Melcully.

Toda la información sobre esta gira, llamada genéricamente Not in this lifetime, está en www.gunsnroses.com. Para los conciertos españoles aún quedan algunos pocos paquetes de entradas especiales.