Eurovisión 2017: José María Íñigo y Julia Varela comentarán el Festival con Nieves Álverez como portavoz

Martes, 4 abril 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Así lo ha dado a conocer este martes 4 de abril la Corporación RTVE, que ha detallado que ésta será la séptima ocasión consecutiva en que Íñigo se pondrá ante los micrófonos de RTVE para narrar "el mayor espectáculo músico-visual del mundo", en sus propias palabras. Ya comentó los certámenes de Düsseldorf (2011), Bakú (2012), Malmö (2013), Copenhague (2014), Viena (2015) y Estocolmo (2016).

"Si a eso le añadimos el morbo de las votaciones, tenemos el espectáculo completo. Cada año, desde hace ya muchos, Eurovisión es líder de audiencia. El público puede equivocarse una vez, pero no siempre. Y me siento muy halagado de participar humildemente en él", ha señalado.

En relación con la candidatura del representante español, Manel Navarro, el presentador bilbaíno ha destacado su "juventud, su atractivo para las audiencias más jóvenes, la sencillez de la melodía de 'Do it for your lover' y su facilidad para tararear a la primera".

"Esas cosas suelen contar en Eurovisión. Aunque no hay reglas, todos los participantes quieren ganar", ha advertido el comunicador, que afirma que lo importante es que Manel haga "una excelente actuación" y destaca "la gran campaña de promoción europea" que está realizando. "Es importante, le servirá, sin duda", ha recalcado.

En este sentido, Julia Varela cree que 'Do it for your lover' es "pop adictivo, pegadizo y bailable, además de muy luminoso, tan soleado como España". "El sol hecho canción, una acertada carta de presentación para nuestro país en el Festival", ha afirmado, para después añadir que, en su opinión, este año habrá "duelo entre lenguas románicas". "Manel tiene que trabajar duro porque Italia y Portugal, en mi opinión personal, acuden con dos buenas canciones", ha remachado.

Por su parte, la modelo y presentadora Nieves Álvarez será este año la portavoz de los puntos del jurado profesional español. "Lo afronto con muchísima ilusión, también con unos poquitos nervios. Para mí es un honor que RTVE haya pensado en mí, lo han hecho antes grandísimas presentadoras a las cuales admiro", ha asegurado, al tiempo que se confiesa "seguidora" del festival "desde siempre". "Es un clásico y un escaparate fantástico para exportar nuestro país", ha concluido.