El Tajo pierde su más firme defensora que deja un legado inmenso

Martes, 4 abril 2017

Elena de la Cruz

REGIÓN | D. Guijarro

Poco después de las doce de mediodía, Castilla-La Mancha perdía una consejera, una mujer, una madre de familia, una política, pero sobre todo, una trabajadora y defensora a ultranza de lo que consideraba más justo para los castellano-manchegos.

Tras pocos días ingresada en el hospital Virgen de la Salud de Toledo, una grave enfermedad hematológica se llevaba la vida de la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Un mazazo para quienes la conocían por lo inesperado del doloroso hecho que ha provocado que corran ríos de tinta para acercar a su familia el calor y afecto de amigos y compañeros.

Para siempre quedará en la historia de la región la defensa del agua de Castilla-La Mancha que asumió como una prioridad desde el primer minuto. Fue por ello que una de sus primeras decisiones de importancia en su nuevo cargo fue la de recurrir un trasvase aprobado por el Gobierno de España al considerarlo injusto. Fue un aviso de que “lucharía con uñas y dientes”.

Una voz que no tembló ni cuando tuvo que decírselo a la cara a la misma ministra, Isabel Tejerina, a quien se encargó de recordar que de nada sirve buscar un pacto nacional del agua si no se está dispuesto a negociar. De nada sirve anunciar rondas de contactos si no se dialoga y lo único que se hace es una exposición de la situación en la que siempre se olvidan las necesidades de Castilla-La Mancha.

Unas necesidades que ella tuvo siempre muy presentes tanto para luchar contra los trasvases como para procurar un río Tajo limpio del que pudieran disfrutar desde Guadalajara a Toledo. Pocos días antes de que las fuerzas le fallaran en el Pleno de las Cortes, De la Cruz, recordó durante el Día Mundial del Agua que ésta “es la piedra angular del despliegue económico” y se reivindicaba en su intención de luchar “hasta la extenuación” por unos caudales adecuados.

Por importante que sea el agua para esta región, su legado va más allá. Las injusticias sociales fueron otros de los gigantes con los que tuvo que batallar. Ante una crisis que dejaba sin hogar a miles de familias, la consejera puso, no un grano de arena, sino el cemento que armó y dio consistencia a la red de oficinas antidesahucios para proteger a los más débiles.

Un servicio que puso a Castilla-La Mancha en la cabeza de la protección social en esta materia en toda España. Los frutos no tardaron en producirse y no eran meras estadísticas sino decenas de familias que lograban evitar quedarse en la calle. Un trabajo del que manifestó en varias ocasiones su “orgullo” y del que hizo partícipe a las instituciones y colegios que se sumaron a un convenio que hizo posible esta realidad.

La vivienda fue otra de las materias donde trabajó sin descanso impulsando las ayudas al alquiler o las destinadas a la rehabilitación. Estas últimas lograban una doble misión. Por un lado, contribuían a facilitar a quienes menos recursos tenían unas condiciones dignas de habitabilidad, y en segundo lugar mantener miles de puestos de trabajo en un sector, el de la construcción, tan denostado por la crisis económica en la región.



Otra de las apuestas que realizó De la Cruz apostó fue el transporte mejorando los tramos de carreteras para mejorar la seguridad de los conductores y contribuyendo a mejorar la logística de la región. Pero una vez más, la visión social de la consejera se impuso en este aspecto en el que otros sólo veían cifras económicas.

Reclamó un sistema de trasporte que sirviera para vertebrar el territorio, que mejorara la calidad de vida de quienes pueblan el medio rural y para ello apostó por aprovechar los medios de los que ya se disponía en la región. La solución no era sencilla pero sí ingeniosa; aunar las líneas convencionales con las de transporte escolar para mejorar la frecuencia y la comunicación en muchas comarcas de la región.

También las nuevas tecnologías ocuparon gran parte de su agenda con una apuesta para mejora la conexión de fibra óptica en los polígonos para lo que exigió al ministerio de Industria que destinara todas las ayudas posibles. Por desgracia no le dio tiempo a más. La fatalidad se cruzó en su camino y una cruel enfermedad se la llevó. Nos deja mucho dolor por su pérdida pero un legado con un camino para continuar.