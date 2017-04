Ratificado un remanente de 1,6 millones en 2016

Martes, 4 abril 2017

Marchamalo

Guadalajara | El Día

De este importante volumen de recursos será empleada solo una parte “en ese ejercicio de responsabilidad que queremos seguir manteniendo, especialmente en el afán de mantener la liquidez que tenemos hoy en día para cumplir con todos los estrictos parámetros que nos impone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que esperamos que se vayan relajando pronto”, ha subrayado el Alcalde, Rafael Esteban, después de enumerar a qué fines se destinarán esos 402.351,57 euros que hoy se han repartido en distintos capítulos presupuestarios con el voto unánime de todos los concejales.



La parte más importante se destinará a amortizar una anualidad completa del único préstamo que el consistorio tiene pendiente, con Bankia, por valor de 130.351,57 euros, por lo que al finalizar este año se habrán amortizado dos anualidades. Todo lo demás se destinará a distintas inversiones, sumando 272.000 euros, el triple del presupuesto inicialmente disponible para 2017 en esta materia y que ya se ha ejecutado en gran medida. Es por ello que una parte de estos recursos vienen a suplementar partidas ya existentes, como son los 24.000 euros destinados a zonas verdes, o los 8.000 euros con los que se acometerán nuevas obras de mantenimiento en el Cementerio Municipal.



Entre las nuevas inversiones destaca el ambicioso proyecto de renovación y cerramiento de zonas de ocio infantil, con 92.500 euros, seguido de la reforma del deteriorado firme de la Plaza de las Huertas con 30.000 euros, la misma cuantía que se empleará en el arreglo de aceras del resto del municipio. Otro capítulo importante serán las inversiones que se llevarán a cabo en patrimonio, con 22.000 euros destinados a la iluminación ornamental de la torre de la Iglesia de la Santa Cruz, datada en el siglo XVI; los 4.000 euros que se emplearán en restaurar la picota del siglo XVII que se ubica en el cementerio y en la ejecución de una réplica, que se colocará en la Plaza Mayor; y los 20.000 euros que se emplearán en el desarrollo de diversos documentos audiovisuales sobre el

patrimonio municipal a caballo entre 2017 y 2018.

Además se han reservado 20.000 euros para la obligada compra de seis marquesinas para las paradas de autobús, 10.000 euros para continuar arreglando los caminos municipales puestos en valor recientemente con el

proyecto de Rutas Saludables, 7.500 euros para rehabilitar y ampliar el rocódromo instalado en el Complejo Deportivo ‘Llanos Manrique’ y 4.000 euros para reparaciones en el depósito municipal de agua potable.



EL ESPACIO JOVEN VUELVE A FORMAR PARTE DE LA RED REGIONAL



En otros puntos del orden del día, todos respaldados por unanimidad, se aprobaron el reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar Municipal, de reciente creación y en el que están representados los tres centros educativos públicos, sus AMPAs y el Ayuntamiento, así como la reactivación del Espacio para la Creación Joven ‘Manuel Manteca’ como Centro de Información Juvenil perteneciente a la red regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La recuperación de la dotación presupuestaria en la materia por parte del actual gobierno de la Junta ha motivado la renovación activa de esta red en la región, a la que ahora se incorpora de nuevo Marchamalo abriendo la puerta

al Espacio Joven gallardo para que acceda tanto a subvenciones como a programas, ofertas de ocio y formación, o la emisión directa del Carnet Joven.



También tuvo el respaldo unánime de todos los partidos la constitución del Ayuntamiento en empresa organizadora de los actos taurinos de los próximos festejos del mes de agosto, “en el afán de poder mantener el ahorro económico que conseguimos en años anteriores y que cada vez es más difícil lograr si la gestión de toda la organización se hace a través de una empresa. Nos supondrá más trabajo administrativo, pero no más riesgos”, señaló el Alcalde, recordando que ya el año pasado el concurso público para la contratación de la organización

de los eventos taurinos de las fiestas quedó desierto, obligando a una negociación posterior de urgencia con una empresa del sector.

NUEVAS EXPECTATIVAS PARA LA RESIDENCIA DE MAYORES Y LOS POLÍGONOS



En otro orden de cosas, también fue tratada la anulación de la cesión a la Junta de los terrenos reservados para la construcción de una Residencia de Mayores, dado que, según anunció el Alcalde, “ya ha habido conversaciones con empresas que pueden estar interesadas en desarrollar ahí un proyecto de atención a mayores y este sería el camino más rápido para alcanzar el objetivo de todos, que es esto pueda ser una realidad”. Conversaciones que también se están manteniendo con otros empresarios interesados en los suelos de la ampliación del Polígono del Henares, según desveló el Esteban a preguntas de los concejales de la oposición. “Hay empresas interesadas en desarrollar los 700.000 metros cuadrados disponibles por lo que hemos solicitado ya formalmente información

detallada a SEPES, que es quien tiene la propiedad de los terrenos”. También respecto a la Ciudad del Transporte hay novedades, ya que “hoy mismo firmamos el acta de replanteo con el agente urbanizador y la empresa que lo va a ejecutar, por lo que las obras cada vez están más cerca”.

RENUNCIA DEL CONCEJAL SOCIALISTA CARLOS PAULOS REY



Por último, introducido como un punto extraordinario en el orden del día, se aceptó la renuncia al acta su acta de concejal de Carlos Martín Paulos Rey, perteneciente al Grupo Socialista y concejal delegado hasta el momento de Educación, Biblioteca, Patrimonio, Medio Ambiente y Archivo Municipal.



Después de tres años y medio como representante municipal, al entrar en 2013 en sustitución del entonces fallecido Celedonio Santamaría, toma esta decisión “a la que me veo forzado y que me hubiera gustado no tener que tomar, pero que debo hacer por el bien de mi salud y por el bien de mi familia. Dejo muchísimos amigos y para mi ha sido un privilegio poder trabajar con este equipo, y con el maravilloso personal que tiene este Ayuntamiento”. Todos los portavoces del resto de grupos políticos coincidieron en destacar su intenso

trabajo durante este tiempo, su buen hacer y sus fantásticas relaciones con él.