Esta semana arranca la gira de la guitarrista número uno del blues-rock británico: Joanne Shaw Taylor

Miércoles, 5 abril 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Conciertos agotados. Fieles seguidores. Su nombre en luces. Joanne Shaw Taylor nunca anticipó nada de eso al principio. En ese entonces, ella era una simple colegiala de Black Country, aburrida del pop desechable que escuchaba en la radio de los 90, recorriendo la colección de discos de su padre y enamorándose de los álbumes de Stevie Ray Vaughan, Albert Collins y Jimi Hendrix.



A los 16 años fue descubierta por Dave Stewart de Eurythmics, y en mayo de 2009 lanzó su álbum debut, "White Sugar", en Ruf Records. El segundo lanzamiento de Taylor fue "Diamonds in the Dirt", de 2010, también en Ruf Records. Ambos álbumes alcanzaron el puesto número ocho en la lista de Billboard Top Blues de los Estados Unidos. En 2010 y 2011, ganó el premio a la mejor vocalista británica femenina, además del Premio Songwriter of the Year con "Same As It Never Was".



Desde entonces no ha parado, llegando al difícil mercado de EE.UU., superando los estereotipos de edad y género, y siendo observada por 17 millones de espectadores durante el set que hizo con Annie Lennox en el concierto Diamond Jubilee del 2012. Ese mismo verano publicó "Almost Always Never" y al siguiente "Song from the Road".



En mayo de 2014, Joanne se reunió con el productor de álbum "White Sugar", Jim Gaines, y grabó un nuevo álbum de estudio en Memphis. El álbum titulado "The Dirty Truth" es un regreso al sonido original de Joanne que mezcla riffs de rock con influencias de blues. El álbum fue lanzado en el Reino Unido en septiembre de 2014 en el propio sello discográfico independiente de Joanne, Axehouse Records, y fue aclamado por la crítica en todo el mundo, y ya se ha convertido en su álbum más vendido.



"Wild" (2016) la reafirma como una gran artista en ciernes no sólo bajo el paraguas del blues, sino en la escena musical del rock en general. Habiendo teloneado a nombres de peso como Joe Bonamassa, Tedeschi Trucks, Kenny Wayne Shepherd, Glenn Hughes, John Mayall o Wilko Johnson, Joanne Shaw Taylor está preparada para dar el espaldarazo definitivo como la nueva reina del blues-rock mundial.