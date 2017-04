El Cristo del Cementerio abrirá la Semana Santa de Albacete

Miércoles, 5 abril 2017

actos y cultos

Albacete | ELDIAdigital.es

La prósima cita será el viernes de dolores, 7 de abril, a las 18.30 hs. cuando la imagen del Cristo de las Misericordias salga para procesionar desde la capilla del Cementerio municipal de Albacete.

Recorrerá Capilla del Cementerio Municipal, Pasarelas del Cementerio (autovía y tren), C/ Letur, C/ Toledo, C/ Valladolid, C/ Ferrocarril, Parque del Ferrocarril, C/ Fdco. García Lorca, C/ Carmen Ibáñez, C/ José Isbert, C/ Zurbarán a la Parroquia del Buen Pastor, donde le esperará la coral del Orfeón de la Mancha, durante la procesión se celebrará un solemne Via Crucis citando aspectos para la reflexión sobre la Misión diocesana. También a su salida se hermanará con la cofradía del Cristo del Silencio y Santo Vía Crucis.



El Domingo 9, se celebrará la procesión de ramos a las 11.15 por las calles del barrio Polígono San Antón, para seguir con la Eucaristía y concluir con un concierto de Semana Santa con las bandas de CC y TT Ntra. Sra. del Mayor Dolor y Real Asociación Ntra. Sra. de la Virgen de los Llanos sobre las 13.15 horas.

Durante los días 10, 11 y 12 de abril se celebrará el Triduo al Cristo de la Sangre a las 20.00 hs. en la parroquia del Buen Pastor. El Viernes Santo, a las 18.15 hs. se celebrará una oración a los pies del Cristo al finalizar la celebración de la muerte del Señor.



Por último, el sábado, 15 de abril, a las 17.00 hs. el Cristo de las Misericordias volverá a su capilla municipal, con una parada en el Centro Infanta Leonor, y con el siguiente recorrido: Parroquia del Buen Pastor, C/ Zurbarán, C/ José Isbert, C/ Alcalde José María de Miguel, Parque Líneal (Martínez de la Ossa), Parada en el Centro Infanta Leonor, C/ Guadalajara, Parque del Quijote (Espalda del Centro Infanta Leonor), C/ Ntra. Sra. De Cubas, Avda. Cronista Mateos y Sotos, C/ Letur, Pasarelas del Cementerio (tren y autovía) y Capilla del Cementerio.



En las tres procesiones acompañará la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Asociación de Ntra. Sra. de la Virgen de los Llanos. Además los miembros de la cofradía participarán en las distintas celebraciones religiosas programadas por la parroquia del Buen Pastor durante la Semana Santa.



Desde la Cofradía se invita a todos aquellos albaceteños a que se unan a estas procesiones y celebraciones, sobre todo por el cariño que se tiene al “Cristo del Cementerio” y si están interesados en recabar más información o inscribirse como cofrades, pueden dirigirse a la parroquia del Buen Pastor o enviando un correo electrónico, a la siguiente dirección: [email protected]



Por último, la Venerable Antigua y Penitencial cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre quiere felicitar a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Albacete y a la familia cofrade permitirle su reciente declaración como fiesta de Interés Turístico Nacional.