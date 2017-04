El 25 de julio los estadounidenses OF MONTREAL actuarán en Madrid

Miércoles, 5 abril 2017

MÚSICA | Judith Mateo

El próximo 25 de julio los estadounidenses of Montreal actuarán en Madrid. Será en la sala Joy Eslava, dentro del ciclo SON Estrella Galicia. Un concierto que les servirá para presentar en directo los temas de su último álbum, “Innocence Reaches”, publicado en agosto de 2016 y abierto a los sonidos contemporáneos, así como para repasar su amplia discografía. Esta se inició en 1997 con el LP “Cherry Peel” y desde entonces su indie pop no ha dejado de nutrir a los aficionados a la música luminosa, extravagante, con puntos psicodélicos y de vodevil. No en vano puede afirmarse que estamos, seguramente, ante la banda más divertida, alucinada y alucinógena salida del colectivo Elephant 6. Siempre con el cantante y guitarrista Kevin Barnes a la cabeza, los de Athens (Georgia) han ido tejiendo una trayectoria bien productiva donde los continuos cambios de formación no han alterado su eufórica inventiva.

Empezaron fuertes, pues tras su mencionado debut llegó, también en 1997, el EP “The Bird Who Continues To Eat The Rabbit's Flower” y bien pronto, al año siguiente, su segundo disco, “The Bedside Drama: A Petite Tragedy”. Y en 2004 ya iban por su octava obra, “Satanic Panic In The Attic”, una de las más celebradas, donde sin dejar de ser surrealistas en las letras e ingeniosos en lo musical, mostraban lucidez para volar más allá de la psicodelia de cámara de Elephant 6 y aventurarse por diferentes caminos, desde el disco-funk hasta el hard rock o el country cósmico. Desde entonces no han cejado en ese empeño y con “Innocence Reaches” (con esos implantes electrónicos en canciones como “A Sport And A Pastime” y “Trashed Exes”, por ejemplo) confirman que veinte años después de su debut siguen vivos y coleando.

Finalmente, aprovechamos este boletín para recordaros que el 24 de julio of Montreal también actuarán en el Heineken Jazzaldia.