AUSTRA cerrará su gira de cuatro fechas en Barcelona el 8 de abril

Miércoles, 5 abril 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

El grupo canadiense Austra empezará ahora en abril la gira con nuevo disco bajo el brazo. Se trata de "Future Politics", que se publicó el pasado 20 de enero. Las ciudades que acogerán el tour son Madrid (el 6, Teatro Barceló, dentro del ciclo SON Estrella Galicia), Valencia (el 7, La Rambleta) y Barcelona (el 8, Apolo).





Con base en Toronto, Austra está liderado por la carismática Katie Stelmanis, poseedora de una llamativa voz dramática. De formación clásica y operística, es una cantante lista para admitir y asumir cualquier adhesivo del tipo “la nueva Kate Bush”. Antes de este proyecto Stelmanis facturaba en solitario un pop arty y sintético, tenso. Con Austra mantiene su instinto teatral y su querencia por lo sintético, pero haciendo música más cálida y confortable. Puede etiquetarse como electro gótico que bebe de la new wave británica de principios de los 80 (facción Japan, Soft Cell). Por mucho que en su ADN haya mucho de Giorgio Moroder no hablamos de música de baile, sino de una fluida y envolvente. Mientras suenan, Stelmanis no canta por encima de la trama instrumental, sino que prefiere mezclar su voz entre ella. Son las suyas canciones que apelan al “clubber” oscuro que llevamos dentro, al fan de Depeche Mode y al “groove” a lo Studio 54.

Quien dude si han sabido traer todo eso al presente solo ha de escuchar su primer álbum, “Feel It Break”, publicado en 2011 en el sello Domino.“Olympia”, su sucesor, se publicó en verano de 2013, producido por Mike Haliechuk (miembro de Fucked Up) y Damian Taylor (este, las partes vocales), más épico y doblando la apuesta para alcanzar el gran pop crossover. A principios de año llegará su tercer capítulo, "Future Polítics".





PIXX

Tras este alias se encuentra la británica Hanna Rogers, quien en 2015, con su EP "Fall In", se postuló como una de las aspirantes a recibir la antorcha de "best newcomer" de la temporada. Con ese primer lanzamiento consiguió firmar con el sello 4AD y convertirse en una heredera de las virtudes de esa casa. No en vano había en sus canciones líneas de guitarra que parecían de Robin Guthrie (Cocteau Twins), con las que envolvía una voz, la suya, que recuerda a Tracey Thorn (Everything But The Girl). Canciones melancólicas con economía de medios y elegancia, y arreglos de inquietante electrónica. Comparaciones con FKA Twigs no tardaron en caer.