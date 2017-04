Magdaleno Léon: "El pregón lo he planteado como un cumulo de vivencias y emociones personales"

Miércoles, 5 abril 2017

entrevista pregonero semana santa de ciudad real

Ciudad Real | El Dia

¿Cómo se enteró que había sido elegido para ser el pregonero y qué sintió en ese momento?

-Enterarme de mi nombramiento fue a través de una llamada telefónica del presidente de la asociación de cofradías, en la que me comunicaba la decisión de dicha asociación. Sentir, sentí muchas cosas pero la que más se apoderaba de mi era la responsabilidad, la enorme responsabilidad de pregonar una Semana Santa tan importante para mí y con tanto arraigo y tradición como es la Semana de Pasión de la capital.

¿Qué supone para usted más un reto o un orgullo?

-Se mezclan las dos cosas. Un reto por lo que supone ser la voz de los sentimientos de toda una ciudad, y un orgullo porque nada más grande hay que pregonar la Semana Santa que desde niño llevas viviendo de nazareno, de costalero, de capataz...y ahora tienes la oportunidad de ensalzarla desde el atril de los sueños.

¿Se ha enfrentado alguna vez más a una situación como ésta?

-Tan importante y trascendental como ésta nunca. Si es cierto y verdad que he pregonado hermandades, exaltado cofradías y contado vivencias, pero el reto del Magno Pregón supera y en nada se parece a ninguna de ellas.

¿Cómo ha planteado el pregón?

-El pregón lo he planteado como un cumulo de vivencias y emociones personales e íntimas.

¿Se ha inspirado o pedido consejo a otras personas que le ha precedido?

-En algún pregonero que me ha precedido he apoyado mis dudas y he oído sus consejos. Él me ha ayudado a tomar las decisiones más justas y precisas.

¿Cree que el pregón, como formato, está obsoleto o sigue vigente?

-El pregón como género literario está más que vigente, es más, toda aquella persona cofrade o no, debería asistir y escuchar las palabras de la Magno Pregón, creo que es la manifestación cultural más importante de nuestra Semana Santa y como tal es un acto atemporal y que cada vez más va con los tiempos que nos toca vivir.

¿Teme que no llegue a conectar con los cofrades?

-Con el que es cofrade de verdad tengo que conectar si o si, otra cosa es con aquel pseudocofrade que solo busca su interés personal en este mundo de las cofradías y considera que todo lo que no nace de su entorno de amigos y amancebados no es bueno o no vale. Estos suelen ser no más de cinco, el número preferido de estos.

¿Cuál es su relación con la Semana Santa?

-Mi relación con esta Semana tan especial es muy intensa, soy cofrade de varias hermandades de la capital y participo activamente como auxiliar en el equipo de capataces de la familia Abenza, familia de muy hondas raíces en nuestra Semana Santa.

¿Tienen alguna procesión o momento especial?

-Tengo y guardo en mi alma muchos momentos y procesiones especiales...el paso del Nazareno en la madruga del Viernes Santo por el convento de la cruz, la Dolorosa de Santiago en su visita a las hermanas, el Prendimiento en su barrio, la Penas en el Carmen...

¿Cuál es el recuerdo más entrañable que tiene de los desfiles procesionales?

-Mi recuerdo más entrañable se van a los años 70 de la mano de mi madre ante la Virgen del Carmen, esas son mis más hondas y sentidas raíces cofrades.