Montoro pide a las CCAA que no comparen los presupuestos con inversiones que no se ejecutaron

Miércoles, 5 abril 2017

Economía

NACIONAL | ELDIAdigital

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha salido al paso de las quejas de varias comunidades por falta de inversión en los Presupuestos Generales y ha subrayado que no se pueden comparar las previsiones inversoras del proyecto con lo que figuraba en los PGE de 2016 que en realidad no se pudo llevar a cabo porque el Gobierno estaba en funciones.

En los pasillos del Congreso, Montoro ha sido preguntado por las quejas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y otras comunidades con la previsión de inversiones recogida en el proyecto de Presupuestos Generales de 2017 presentado este martes, pero el ministro ha rechazado la comparación.

"La reducción de inversión pública de este Presupuesto no se puede establecer comparando con la no ejecución de inversiones que no se ejecutaron en 2016 porque estábamos en funciones --ha comentado--. Es una comparación no realista".

Según ha explicado, la falta de Gobierno paralizó "muchísimas inversiones" en 2016, aunque estuvieran recogidas en los Presupuestos Generales, y ahora "no se puede comparar la nueva inversión con lo que no se ha hecho".

LAS INVERSIONES IMPORTANTES LLEGARÁN

A su juicio, lo que importa es que las inversiones de 2017 se ejecuten y se lleven a cabo, y en todo caso la comparación debe hacerse con la liquidación de los Presupuestos del último año y también ver cuánto va a crecer en 2018, porque este proyecto presupuestario abre el camino de inversiones para los próximos años, que "son las importantes".

Montoro considera que estas comunidades "no pueden ignorar" que los Presupuestos les dotan de nuevos recursos para temas sociales. "Que se busquen otra razón más realista para el descontento, que seguro que la van a encontrar", ha rematado con ironía.