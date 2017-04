Zamora: “El Gobierno de Rajoy olvida a Ciudad Real en los Presupuestos"

Miércoles, 5 abril 2017

Ciudad Real | El Dia

Pilar Zamora no entiende que el Ejecutivo haya recortado en 12 millones de euros, un 13%, el dinero que recibirá la provincia para financiar infraestructuras que son muy necesarias para el desarrollo de Ciudad Real. “El Gobierno de Sr. Rajoy olvida a Ciudad Real. En sus Presupuestos no tiene en cuenta las infraestructuras que son tan necesarias, no tiene en cuenta las instalaciones necesarias para el desarrollo empresarial, ni el trabajar por la Segunda Ronda de Ciudad Real. Una vez más Ciudad Real está olvidada por el Gobierno del PP”.

No hay nuevas inversiones y el dinero que se recoge para realizar las ya comprometidas es claramente insuficiente. No se refleja ese compromiso que reconocían los dirigentes populares con la Segunda Ronda de Ciudad Real o la autovía, tan sólo la redacción de un estudio informativo. “Desde luego la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Rosa Romero, debería ponerse a defender más a nuestra provincia y a su ciudad, de la que ha sido alcaldesa, para que su gobierno ponga “negro sobre blanco” en los presupuestos las partidas que Ciudad Real necesita”.

La alcaldesa de Ciudad Real considera que el Gobierno de Mariano Rajoy debería ser más sensible a las peticiones que se han realizado para contar con una autovía entre Ciudad Real y Toledo, la conexión por pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra, el desarrollo del polígono industrial SEPES, entre otras.

Por eso ha animado a los diputados y senadores del Partido Popular a que apoyen aquellas enmiendas a estos Presupuestos Generales del Estado que se presenten desde otros grupos políticos y que vengan a aumentar el dinero destinado a inversiones en la capital y en la provincia, “frente al olvido de las cuentas presentadas por Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro”.