El Ibex nada a contracorriente y recupera los 10.400 puntos

Miércoles, 5 abril 2017

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

EMPRESAS - Bolsa | El Dia





También se han sumado a las ganancias las bolsas de Wall Street gracias a un dato mucho mejor de lo esperado en la encuesta de empleo ADP (263.000 nóminas vs 185.000 estimadas), que sirve de antesala para el informe oficial que se publica el viernes. Las que no han gustado tanto han sido las encuestas del sector servicios como el PMI (52,8 puntos vs 53,1 estimado) o el ISM no manufacturero (55,2 puntos vs 57 estimado).





Sin embargo la atención la centran las actas de la última reunión de la Fed, previstas para 2 horas antes del cierre y sobre todo la reunión entre los presidentes de las dos principales potencias del mundo: EE.UU. (Donald Trump) y China (Xi Jinping).





El mercado ha mirado en todo momento al precio del barril de petróleo, que comenzaba la sesión subiendo pero se ha enfriado tras conocerse el dato semanal de inventarios en EE.UU., que han repuntado sorprendentemente y ha echado por tierra las estimaciones.



A pesar de que el Brent ha visto frenado su rebote al conocerse este dato, Repsol (+1,81%) ha sido uno de los más alcistas dentro del Ibex solo superado por ACS (+2,45%), Sabadell (+2,30%) y Acerinox (+1,88%).





Fuera del Ibex el valor estrella ha sido OHL (+10,53%), que ha convencido a la comunidad inversora con una presentación en Madrid en la que ha desgranado su plan estratégico. La empresa ha detallado su plan para reducir gastos, que incluye un recorte de la plantilla, y se ha fijado como objetivo prioritario volver a ganarse la confianza de las agencias de calificación. Ha recordado que está estratégicamente posicionado en países como EE.UU., donde espera quedarse con parte del pastel dentro del plan de infraestructuras que Trump llevará al Congreso el próximo mes.





Banco Popular (-0,25%) sigue sin recuperarse del desplome sufrido en los últimos días. Hoy se ha rumoreado que ha contratado los servicios de Bank of America para tantear a posibles compradores de la participación del 49% que tiene en WiZink. Además, algunos medios han advertido de la posibilidad de que tenga que enfrentarse a una demanda colectiva por parte de accionistas indignados por el hecho de que las cuentas de 2016 no reflejasen completamente la realidad de la entidad.





Ni en el mercado de divisas ni en el de renta fija se han producido grandes variaciones. El eurodólar se ha mantenido en la zona de 1,065 y el bono español a diez ofrece una rentabilidad del 1,61%.