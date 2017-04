Cada castellano-manchego recibirá 200 euros del presupuesto del Estado

Miércoles, 5 abril 2017

Economía

REGIÓN | ELDIAdigital

Los Presupuestos Generales de Estado (PGE) prevén para Castilla-La Mancha una inversión de 428,4 millones de euros, lo que supone 200 euros por habitante, un incremento del 13,23% más de inversión más per capita en comparación con el conjunto de España.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, que ha querido aclarar que estos prepuestos no se pueden comparar con el ejercicio anterior, pues el presupuesto no se ejecutó en su totalidad y hasta el verano no se materializó el cierre presupuestario.

La financiación que corresponde a Castilla-La Mancha es de 4.658 millones, 135 millones más que en 2016, lo que representa un incremento de un 3%, según el delegado del Gobierno, que permitirá un "ahorro" de 454,7 millones de euros, en comparación con los 576,4 millones de ahorro el pasado año.

Entre algunas de las partidas, destacan 10,5 millones de euros para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) que, según Gregorio, ha estado paralizado por motivos judiciales, pero la partida de este año está dedicada a "seguir trabajando en la planta".

CARRETERAS Y FERROCARRILES

En Fomento, Castilla-La Mancha recibe 361,15 millones de euros, un 7,94% respecto a 2016, siendo la cuarta comunidad autónoma en inversión en carreteras para 2017. De esta inversión, 144,9 millones de euros se destinan a ferrocarriles y 214,3 millones a inversiones en carreteras.

Se destinan 2,6 millones de euros en la provincia de Toledo para la compensación a la autopista AP-41 Madrid-Toledo en cumplimiento de lasentencia del Tribunal Supremo del 16 de mayo de 2011; 1,5 millones por parte de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje en Castilla-La Mancha (AP-36, R-2, AP-41 y R-4) y 4,3 millones, para toda la red de autopistas estatales de peaje, a bonificaciones de peaje de vehículos pesados, así como reducciones de peaje según estudios de nuevas necesidades.

Está prevista la licitación en los próximos años de nuevas actuaciones en Albacete, dotando presupuestariamente los seis tramos de la autovía A-32 para aprobar los proyectos y licitar a continuación las obras.

Se prevén las partidas necesarias para avanzar en la redacción de estudios y proyectos de futuras actuaciones en el tramo de la A-40 entre Toledo (AP-41) y Ocaña (R-4), 160.000 euros de un total de 112,5 millones de euros.

Se desarrollarán los trabajos para el desarrollo de las terminales logísticas previstas en la Comunidad, es decir, Albacete, Alcázar de San Juan, Toledo y Talavera de la Reina, esta última con una inversión de 200.000 euros.

Fomento destina al AVE en Talavera 2,5 millones de euros para la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, entre Pantoja-Talavera-Navalmoral, con una inversión total de 105 millones de euros entre 2017 y 2020.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destina a la región una inversión de 91,09 millones de euros, destacando una partida para el abastecimiento de núcleos aledaños Entrepeñas-Buendía de más de 31 millones.

De su lado, el ministerio de Justicia invertirá 8,15 millones de euros en 2017 en los nuevos edificios de Justicia de Albacete, Guadalajara y Talavera; se destinarán 2,6 millones de euros en actuaciones en la Catedral de Sigüenza, el Monasterio San Juan de los Reyes, la oficina única del Museo Sefardí y conservación de

las murallas de Toledo, así como la rehabilitación del Museo de Cuenca y la rehabilitación del Palacio del Infantado.

Gregorio ha explicado que la inversión de 500.000 euros para el Museo Sefardí se dedicará a unas oficinas centrales que se construirá en este espacio, con el objetivo de que sus trabajadores desarrollen su labor "mucho mejor".

En cuanto a la inversión en los Parques Nacionales de Cabañeros y de Tablas de Daimiel se dedican 2,55 millones de euros para el mantenimiento y conservación de los mismos. Por su parte, el Ministerio de Interior destinará 295.430 euros para obras en instalaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.