Buenos resultados globales del Bicicletas Pina-Tritoledo en otro intenso fin de semana

Viernes, 7 abril 2017

Polideportivo: Duatlón

DEPORTES | El Día 16:45 |

En los nacionales de duatlón, que se han celebrado en Vall de Uxó, cabe destacar los resultados en la clasificación de equipos, donde el equipo elite masculino ha logrado la cuarta plaza y el equipo elite femenino la novena. El equipo femenino sub23 ha logrado una excelente quinta plaza, y el equipo sub23 masculino la undécima. En cadete femenino ocuparon el puesto veintiuno. Y en cadete masculino el treinta y dos. En junior masculino no se pudo puntuar al ser descalificado uno de los deportistas.

En la carrera elite masculina, el mejor del equipo toledano fue Julio del Val que lograba entrar en el Top 10 al terminar en novena posición. Su compañero de equipo Dmitry Malyar entraba undécimo pegado a Del Val. Más atrás llegaba Miguel Ángel Pulido, en el puesto cuarenta y siete. Pedro Gallego entraba en meta en el puesto cincuenta y siete. La pena de esta competición fue el abandono de Javier Corroto, séptimo el año pasado en este campeonato, que marchaba en el grupo de cabeza junto a sus compañeros Julio del Val y Dmitry Malyar, y un pinchazo de la rueda delantera de su bicicleta le hacía abandonar la prueba. Con Corroto, los toledanos habrían sacado medalla segura, e incluso peleado por el oro, pero la suerte no acompaño a los deportistas capitalinos, y al final conseguían el cuarto puesto por equipos

En la carrera elite femenina, la mejor situada del equipo toledano fue Inna Rhyzhynk que llegaba en el puesto dieciséis, aún no recuperada de una torcedura del tobillo esta semana. Lylia Baranovska entraba en meta en el puesto veinticinco, Pilar Sebastián en el puesto cuarenta y ocho, Anastasia Hetman en el puesto sesenta y uno, y Silvia Gómez en el puesto sesenta y siete. Silvia Gómez acababa dieciocho en la categoría sub23 femenina. En la clasificación por equipos se lograba la octava posición. En la categoría júnior masculina, no se pudo puntuar por equipos al ser descalificado Antón Mikytuk por no parar en el área de penalización, ya que no se dio cuenta. Sus compañeros terminaban en el puesto setenta Diego Cabello, y en el puesto setenta y cuatro Daniel García

En la categoría cadete masculina, terminaban en el puesto ciento veintiuno para Andrey Skrypka, puesto ciento cuarenta y cuatro para Jorge Peruga, y posición ciento sesenta y siete para Javier Bódalo. Nuestro mejor cadete, Ángel Sánchez, que llegaba en tercera posición en la primera carrera, se retiraba por problemas en su bicicleta. Por equipos puesto treinta y dos.

En cadete femenino, la mejor del club toledano era Berta Martínez que llegaba en el puesto ciento diez, seguida de Lucia Arranz en el puesto ciento dieciséis, y de Carla López en el puesto ciento veinte. Por equipos, ocupaban la vigésima posición. En grupos de edad masculinos, en el de 20 a 24 años, los puestos fueron el doce de Adrian Garzas, veintitrés de Alfredo Valle, el sesenta y dos de Manuel Galindo, y el sesenta y cinco de David Galiano. En el grupo de 25 a 29 años, Rubén Barragán llegaba en el puesto veintiocho, Roberto Collado en el puesto cuarenta y cuatro, y Alejandro valido en el puesto cuarenta y nueve. En el grupo de 50 a 54 años, Gregorio Merchán terminaba undécimo. Por equipos sub23 se lograba la undécima posición gracias a la suma de tiempos de Adrian Garzas, Manuel Galindo y David Galiano.

En los grupos de edad femeninos, en el de 20 a 24 años, Ana Sanroma terminaba en el puesto once, Tamara Rodríguez en el puesto doce, y Marina del Rio en el puesto quince. Judit Cuevas terminaba octava en el grupo de 30 a 34 años. Y Esmeralda Díaz llegaba quinta en el grupo de 50 a 54 años. Por equipos sub23, se lograba la quinta posición, gracias a la suma de los tiempos de Silvia Gómez y Anastasia Hetman que compitieron en elite, y de Ana Sanroma que compitió en grupos de edad.

En la Copa de Europa de triatlón de Quarteria (Portugal), en las carreras elite, Daryna Moskalenko terminaba en el puesto veintiuno en la carrera femenina, mientras que Iván Ivanov no lograba terminar la prueba al ser descalificado. En la Copa de Europa júnior, carrera femenina, gran quinta posición de Sofiya Pryyma. Mientras que Crystina Salkhova llegaba a meta en el puesto cuarenta y tres. Por parte de los chicos, puesto sesenta y uno para Rodion Puz, sesenta y tres para Oleksiy Astafyed, y puesto setenta y uno para Rostyslav Puz.

En el campeonato regional de duatlón cros, disputado en la localidad ciudadrealeña de Herencia, los deportistas del Bicicletas Pina – Tritoledo han logrado un total de seis podios con cuatro primeros puestos. El equipo femenino lograba el triunfo por equipos femeninos, ya que sus tres deportistas coparon el podio individual. Leticia Villalta lograba el triunfo, secundada por sus compañeras de equipo Esmeralda Díaz segunda y Elizabeht Majano tercera. Esmeralda además lograba el triunfo en veteranas 2.

Los chicos lograban el sexto puesto para Gonzalo castellanos y primer junior, el octavo de Daniel Ortega y el sesenta y uno René Gonzalo. Rubén del nido se tenía que retirar lesionado, por lo que no se pudo optar a podio en la clasificación por equipos terminado en cuarta posición el Bicicletas Pina - Tritoledo.