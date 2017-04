Parajes de nuestra tierra castellano manchega

Jueves, 6 abril 2017

¡Qué nombre más raro tiene el lugar donde se encuentra la finca!…fue lo que alguien dijo cuando leyó en la Escritura el nombre del paraje donde se encontraba la parcela de terreno que quería comprar para hacerse un chalet. Y es que la Escritura rezaba así: “Pedazo de tierra al sitio de Olla de los Borrachos, término Municipal de… algún lugar de la Mancha….con una cabida de….tres fanegas y cuatro celemines”.

Escrituras, muchas de ellas escritas a mano, con lustros de existencia, guardadas en descoloridas carpetas en el fondo del cajón de algún armario. A aquellos agricultores entrados ya en años…esta descripción les resultará sin duda muy familiar. Y de alguna manera es a ellos a los que van destinadas estas líneas.

Uno que ya no es ningún chaval precisamente, siempre ha sentido curiosidad por dos extremos en relación con este asunto. El primero, encontrar explicación a la forma tan irregular y caprichosa de muchos pedazos, así los llamamos por aquí, de las parcelas en que están divididas la fincas rústicas; formas que no son debidas a las topografías del terreno, sino a alguna ancestral razón. Y el segundo, conocer el origen de esos nombres tan poco comunes que tienen aquellos parajes que pueblan la casi totalidad de nuestros términos municipales. Porque al origen del nombre de los pueblos se han dedicado muchas páginas, pero a explicar o encontrar los de estos parajes…que yo sepa no existe prácticamente ninguna.

Y lo más triste, que las “memorias” de aquellos que podían tener archivados estos datos…en la inmensa mayoría de los casos no se encuentran ya desgraciadamente entre nosotros. Me quiero referir a los hombres y mujeres que día tras día patearon trabajando de manera denodada esos campos sobre los que hoy se han edificado nuestras vidas en nuestra querida región de Castilla La Mancha. Lo que a continuación describo es a modo de ejemplo, un pequeño paseo por algunos parajes de nuestros pueblos, por supuesto que de manera virtual.

Decir que en múltiples ocasiones los nombres de esos parajes resultan reiterativos en muchos municipios. Son aquellos que hacen referencia a lugares con una descripción topográfica parecida. Sierra, valle, hoya, quiñonada, carril, casa de……son vocablos a los que les siguen digamos, los apellidos en los términos donde está situados. Ahí van algunos de ellos:

Maranchón: Cerrillotico – Recuévano. Landete: Pajar de Cuco.- Regajo de Benito. Hellín: Collado de sopas- Pozo Higuera. Cañete: El Gorgocil- Puente Vega de Abajo. Agudo: Perranana. Navalcan: Pozitas-Cañada Longera. Valdepeñas: Casa de Jiménez-Carril de la Comadre- Casa de Juanico.

Talavera de la Reina: Cabañuelas- Cercado de Hilario- Olivar grande. Carrión de Calatrava: Molinos de Viento-Campo Mojado-Malvecinos. Villahermosa: Valle del Granon. Dehesa del soldado. Daimiel: Casteja-Zarrasquilla-Zacatena-La Monena. Ciudad Real: Hombres muertos. Cantagallos- Maja madre. Calzada de cva: Pozo Felipe- Capa lobos. Elche de la Sierra: Elceno- Los picacicos. Tarancón: El hoyo del boticario-Carril de la hornera. Sacedón: Cruz de San Gervasio- Arda- Parra gordera. Minglanilla: Los Navazos-Casa de Juan Savas. Consuegra: Campo cebollero- Cuartos largos. Tomelloso: Coto de los Rodeños- La Romana- Don Victor. Tragacete: Huerta Alegría-Dehesa el Poyal. Carrascosa del Campo: Gustaldoria-Majano. El Pozuelo: Carro Beteta. La Roda: Casa Berruga…

Y así podríamos ir desgranando los más de mil parajes que ponen nombre a nuestras tierras. De los aquí reflejados, algunos de sus nombres tienen fácil explicación, son los que hacen referencia a algunas personas, que sin saberlo han pasado a la posteridad aunque haya sido de una manera algo indeterminada; otros lo son por el tipo de cultivo…o características del terreno. Sin embargo en otros casos…resultan de todo punto indescifrables en el nombre o en el concepto. “Capa lobos”, “Hombres muertos”, por ejemplo, que menudos sitios…para ir a pasear, pero a buen seguro que todos responden a un porqué para llamarse así.

Aunque sea tarea laboriosa, sería muy útil y algo bonito que los más antiguos del lugar pudieran aportar los nombres de los parajes que conozcan de su pueblo, junto a una breve explicación de porqué son llamados así. Una manera de dejar algo escrito, cara al futuro, sobre nuestra historia más íntima y cotidiana, del cada día más despoblado y no apreciado mundo rural. Yo de momento lanzo la idea.