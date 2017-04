NO METAL IN THIS BATTLE presenta el single "Alaska Beach".

Jueves, 6 abril 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Están influenciados por el afro-beat nigeriano, además del post-rock y el math-rock, todo mezclado con una actitud del punk más auténtico. Sus conciertos se convierten en una experiencia espiritual que llena de energía a todos los que están escuchando.

Los elementos afropop crean un heartbeat en cada una de las canciones de su última publicación, Paprika. Les acompañan unos pianos muy brillantes que se complementan perfectamente con la atmósfera creada por las guitarras reverberadas. Se juntan con una batería y un bajo que caminan, caminan y caminan y hacen que te vengas arriba. Es una sensación de libertad, de paraíso, de aire que te golpea de repente cuando abres la ventana. Se han tomado todo el tiempo del mundo para preparar éste álbum. Saben dónde van, pero no nos lo están contando.

Con Paprika llega su primer single, Alaska beach, acompañado de un vídeo que estrenó ayer Red Bull Music. El mismo título ya hace una referencia directa al cambio climático y a la hipocresía de la gente que sabe cuál es el problema pero no hace nada para solucionarlo.



Aunque el disco va a salir el 6 de octubre, No Metal in this Battle va estar girando por Japón en Abril y luego, en junio, por toda Europa. Les avalan sus actuaciones en festivales como Incheon Pentaport Rock Festival (South Korea) o Rock for People (CZ) y van a tener su oportunidad en España en un lugar idóneo: el PrimaveraPro.