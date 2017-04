Montealegre del Castillo acoge la duodécima cita del Circuito de Diputación

Viernes, 7 abril 2017

El próximo sábado, a partir de las 18:00 horas, se celebrará la VIII Carrera Popular de Montealegre del Castillo, décimo segunda prueba puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete y a la que se han inscrito 527 atletas, con un porcentaje de participación femenina que se acerca al 14%.

El arco de salida y meta estará ubicado en la puerta del Mercado, a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento. El itinerario de esta carrera ofrece una distancia de 16.670 metros de recorrido por terreno mixto, con 6.200 metros por asfalto y 4.470 metros por caminos de tierra. Los atletas deberán completar dos vueltas a un mismo trazado con cinco puestos de avituallamiento, previstos para los kilómetros 2, 4, 6, 7 y 9, además del aperitivo final en la zona de meta.

Esta carrera se ha catalogado por la normativa del Circuito Provincial como una prueba de tipo A, es decir, de especial dificultad técnica por su orografía. Sus continuos toboganes, con permanentes ascensos y descensos, la convierten en un auténtico “rompepiernas” donde los atletas apenas gozan de un metro para recuperar el aliento. El cierre de control se ejecutará a partir de 1 hora y 20 minutos desde el disparo de salida. La recogida de dorsales se podrá realizar a partir de las 16:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Los servicios de vestuarios, duchas y aseos se encontrarán en el Pabellón polideportivo municipal, a una distancia de apenas dos minutos desde la zona de salida y meta. El pódium para la posterior entrega de trofeos se instalará en la Plaza del Ayuntamiento.

Los tres primeros atletas en finalizar la prueba serán obsequiados con un trofeo, así como los tres primeros corredores locales. El primero de cada una de las categorías habituales en el Circuito Provincial (promesa, sénior y veteranos) se llevará un estuche de vino. Todos los corredores inscritos recibirán una mochila deportiva y una botella de vino.

En las dos primeras ediciones venció Francisco Lázaro Sesa (C. A. El Valle de Ayora), quien cedió el testigo para Pablo García Ruano (C. A. Albacete-Diputación), Raúl Martínez (C. A. Albacete-Diputación), Andrés Micó (New Balance Team), Anass Bouhaoui (C. A. Albacete-Diputación) y Jesús Ángel Rodríguez (C. P. Atletas Rodenses). El récord del trazado se encuentra en posesión de García Ruano con 36’ 20’’, a un ritmo de 3 minutos y 24 segundos el kilómetro.

En categoría femenina, María Elena Ruiz Nieva (C. A. Albacete-Diputación) ha obtenido la victoria en cuatro ocasiones, mientras que Mª Ángeles Magán (C. A. Tarazona-Saycu) y Carmen Díaz (Corremon Trail de Valencia) se han adjudicado un triunfo. El año pasado, la ganadora fue Gelen Muñoz (C. A. Ibañés), quien además estableció el récord de la carrera en 43’ 19’’ tras rodar a un ritmo de 4 minutos y 4 segundos el kilómetro.