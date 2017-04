José Vicente Ávila se ha dejado “alma, corazón y vida” en un Pregón escrito “entre sueños”

Jueves, 6 abril 2017

semana Santa - cuenca

Cuenca | A.L.D.

El curriculum de José Vicente Ávila es extenso pero el de periodista nazareno lo es casi más. Nazareno del Santísimo Cristo de la Agonía va a dar un pregón reflejo de los conquenses porque ha indagado y comprende lo que es “el honor de ser bancero” tanto como “el honor de ser nazareno de tulipa”, conceptos que unidos, como hace el pregonero, forman parte de “la idiosincrasia conquense, además del fervor”, algo que sabe muy bien José Vicente Ávila.



El pregonero de la Semana Santa de 2017, que lleva 50 años glosando y narrando su acontecer, da otro paso y se acerca a la Fiesta que denomina “del Alma” sobre la que va a derramar grandes dosis del “profundo sentimiento heredado de sus ancestros” como es para el conquense, según el pregonero, la Semana Santa.



José Vicente Ávila se va a reencontrar en el Pregón con aquel momento de su niñez que con tanto cariño recuerda cuando formó parte del entonces Coro del Miserere en la década de los 60. El actual canto del Miserere en San Felipe, “a veces roto o compartido con los toques de las horas de Mangana”, donde el pregonero añade símbolos eternos de esta ciudad que admira cuando contempla desde lo más alto.



“Guiará tu pluma, no lo dudes”, le decíamos a José Vicente en referencia a la madre. La pérdida que ha sufrido el mismo año en el que recibía poco después una de sus mayores alegrías. Pero, como aventuramos, le ha ayudado a preparar el Pregón cual pincel con el que trazar dibujos nazarenos para mostrar el sentir en el que se van a reconocer los conquenses en “La Pasión según Cuenca”.

Pregunta.- Sobre el proceso de elaboración, ¿cómo ha sido?

José Vicente Ávila.- Ha sido ciertamente complicado porque he querido resumir cincuenta años hablando de Semana Santa en los medios, prensa, radio, televisión, además de contar mi visión nazarena de niño o a través de los ojos del capuz. Desde el punto de vista periodistico o informativo, he dejado abierto el Pregón para la última hora y para poder aportar algún dato novedoso de la prensa del siglo XIX, que es la parte menos conocida.





¿Cómo lo afrontas?, a escasos días ya de pronunciarlo con retransmisión televisiva incluida

J.V.Á.- Lo afronto con mucha responsabilidad y al mismo tiempo con gran ilusión, porque me he dado cuenta de que después de escribir tanto, y de hacer hasta cuatro guiones para vídeos o dvd, aquello no sirve, sólo como referencia, así que la tarea ha sido ardua.





¿Qué crees que va llevar el pregón de la Semana Santa de Cuenca de José Vicente Ávila?

J.V.Á.- Va a llevar el punto de vista periodistico. Me preguntan si será lírico, y claro que habrá algo de lirismo, pero yo hablo en román paladino, en el lenguaje de la calle y contaré algunas historias reales, unas como anécdotas y otras como testimonios, pues las retransmisiones por Tele-Cuenca dieron para mucho. Creo que nunca se ha valorado el gran trabajo, la gran labor en pro de la Semana Santa, que se hizo desde el Grupo El Día, durante más de un cuarto de siglo, con el periódico y la televisión. Se volcó con la Semana Santa de Cuenca, y nos volcamos todos los que participamos en aquella tarea.





Y José Vicente Ávila ¿qué se va a dejar en el pregón?



J.V.Á.- Como se suele decir, alma, corazón y vida. Quienes me conocen saben que siempre fui reivindicativo con mis pregones de San Mateo (1989) y de San Julián (1990), así como los de carnaval. Creo que soy el primero que ha hecho cuatro pregones de la ciudad, porque uno se siente conquense y aporta su granito de arena a la historia o intrahistoria de la ciudad. El Pregón de Semana Santa, naturalmente, marca, y aunque conocía su importancia, no había calculado la cantidad de compromisos que adquieres, con lo que he ido escribiendo el Pregón a salto de mata y entre sueños.







¿Qué se cumplirá para el pregonero de la Semana Santa 2017 el viernes de Dolores en San Miguel?

J.V.Á.- Como no soy nada ambicioso en el sentido peyorativo de la palabra, y la sencillez la tengo como bandera, se va a cumplir lo que mucha gente de Cuenca quería: que fuese pregonero de la Semana Santa de Cuenca. Puedo decir que ha habido personas, que ya no están con nosotros, como por ejemplo Aurelio Cabañas, que me habían dicho hace pocos años o pocos meses: no me quiero morir sin escuchar tu Pregón; o Lucas Aledón que me dijo, casi ordenándomelo con el cariño que nos profesábamos: "Tienes que hacer el Pregón". Y eso ahora me emociona, me da un grado más de responsabilidad, y un poco me acongoja.

No quiero que desveles nada pero ¿podría el autor definir el pregón?

J.V.Á.-Lo puedo definir en una palabra: "Cuencalvario", aunque en algún medio ya he dicho que puede ser un pregón de "sonrisas y lágrimas". Me acordaré mucho de mi madre, que falleció un mes antes de que me nominasen como pregonero. Y se lo dedicaré a ella, pues yo nací en Cuenca, procediendo de Puebla de Almenara. Y a mi esposa Isabel, a mis hijos, y sobre todo a mis nietos, que los tengo en Segurilla y Leganés, pero son nazarenos de Cuenca.



Conoces muy bien los pronunciados hasta aquí. Escritores y periodistas han dado su visión de la Semana Santa de Cuenca, ¿algún referente o va a ser un pregón personal?

J.V.Á.-Debido a que durante doce años retransmití las procesiones por Tele-Cuenca y Canal Noticias Continuo, tuve que leer muchos pregones para comentarlos en la retransmisión, citando como es lógico a sus autores. He recogido algunas frases poéticas de aquellos pregoneros a los que conocí, pero hay mucho de "producción propia" porque cincuenta años hablando o escribiendo de la Semana Santa dan para mucho. Me gusta aportar datos nuevos y algunos habrá en el Pregón.