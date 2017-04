‘Visto para sentencia’ el Pleno de los presupuestos

Jueves, 6 abril 2017

Política

REGIÓN | D. Guijarro

El Pleno de los presupuestos que arrancaba con un minuto de silencio por el fallecimiento de la consejera de Fomento, y tras el inicio del debate el conjunto de los grupos políticos volvían a poner en alto las espadas para defender las puntualizaciones a las cuentas del Gobierno regional.

Por momentos las ‘alianzas y coaliciones’ cambiaban de bancada con tanta rapidez como se cruzaban los reproches. Curioso era resultaba escuchar los reproches del portavoz popular al consejero de Economía por no aprovechar la mano tendida para aprobar juntos unos presupuestos sin tener que contar con Podemos, para que poco después la bancada el PP rompiera en aplausos ante las palabras del portavoz morado. Una actitud que fue recriminada por parte del PSOE.

Si por un lado el PP denunciaba que el Gobierno regional ‘se tragaba’ la enmienda 55 que esconde una subida de impuestos, el consejero de Hacienda ironizaba sobre las dificultades que ha tenido el PP para buscar los defectos de las cuentas de las que ha enmendado menos del 2 por ciento.

Un Pleno que arrancaba con una llamada de atención del presidente de las Cortes a un diputado socialista para que se ciñera a los tiempos. Mensaje premonitorio de lo largo que sería la sesión de hoy. Una sesión en la que un ‘novato’, José García Molina, el que ha tenido que recordar en varias ocasiones le reglamento para no utilizar el turno de defensa del dictamen para contestar a las enmiendas. “Si no quieren defender el dictamen no lo hagan pero no nos hagan escuchar dos veces la misma cosa”.



DE MUSEOS Y PECADOS

Se mostró tajante el portavoz de Podemos al marcar las distancias con el PP en materia de educación, “su apuesta por la educación concertada lo demuestra”, decía García Molina, poco antes de que PP y Podemos evidenciaran un acuerdo en las enmiendas de cultura que protagonizó una de las ‘enganchadas’ más serias del día.

Calentó el ambiente la acusación del PP de haber paralizado el proyecto del Museo de Arte Realista de Albacete, “por el mero pecado de ser un proyecto de Cospedal”, recriminaban desde las filas populares. Demagogia, para los socialistas que insistían en que ni existía proyecto, ni fondos, ni obras.

Por momentos parecía convertirse la guerra de museos en una guerra de provincias ya que el apoyo anunciado el PP a la enmienda de Podemos para reducir los fondos de la Fundación Impulsa que para el PSOE supone poner en riesgo el mantenimiento del Museo de las Ciencias de Cuenca y el empleo para más de 25 familias.

En este punto, el portavoz de Podemos acusó al Gobierno regional de tomar a estos trabajadores como rehenes al imponer que “externalizar o nada”. Al respecto, el Grupo Socialista recordó que “externalizar es una gestión pública en diferido”, igual que está haciendo en otros lugares con el beneplácito de Podemos.

No fue el único punto en el que Podemos y PP se pusieron de acuerdo. Una vez más la violencia de género obró ese raro milagro de aunar voluntades tan distintas. Los populares quisieron asegurar el pájaro en la mano a ver la bandada volando y anunciaron que cambiarían el sentido de su voto para que dos de las enmiendas de Podemos salieran adelante.

Cerró la sesión el bloque de las enmiendas y medio ambiente donde las diferencias ideológicas se imponían al cansancio de los diputados que incluso reconocían “esto ya no sirve para buscar titulares porque no va a salir en ningún sitio”, decía Lucas Torres del PP, aludiendo a las altas horas que pasaban de las once de la noche.

No quiso dejar pasar la ocasión el PP para resaltar el poco entendimiento de la Junta con el Ayuntamiento de Toledo para cerrar un acuerdo para retirar el amianto. Un extremo que fue desmentido por Carmen Torralba que recordó que hay un millón presupuestado para actuaciones urgente mientras que las enmiendas del PP “sólo buscan hacer ruido”.

Una afirmación que molestó a la diputada del PP encargada de defender la enmienda que le recriminó que “a usted no le preocupa el amianto porque no lo tiene a 300 metros de la ventana de su casa”.

Faltaban menos de 25 minutos para la media noche. Habían pasado casi 14 horas de Pleno cuando Fernández Vaquero levantó la sesión. Por poco tiempo. Mañana la sentencia.