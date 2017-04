Toma posesión la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real

Viernes, 7 abril 2017

sanidad

Ciudad Real | El Dia

Durante su intervención, el Dr. Molina presentó a su nuevo equipo, un equipo renovado en mucho de sus cargos, “lo que contribuye a la pluralidad dentro de nuestro colectivo. Precisamente con ese objetivo revisamos los estatutos hace siete años e incorporamos la limitación de mandatos”. La nueva Junta, “siguiendo en la línea de años anteriores, es una junta plural e independiente, que aúna diferentes sensibilidades para representar esencialmente a todos los colegiados”. Con respecto a la nueva etapa que se inicia, explicó el presidente, “seguiremos fortaleciendo los proyectos puestos en marcha entre los que destacan la precolegiación, las Becas de Formación para alumnos de la Facultad, los premios al Mejor Trabajo Fin de Grado, Mejor Expediente MIR y Mejor Trabajo Científico, las Jornadas de Divulgación Sanitaria o las Jornadas de Salud Cardiovascular”. La formación seguirá siendo un eje en la labor colegial un lugar preferente, se continuará apostando por el proceso de Validación Periódica de la Colegiación, y se trabajará para dignificar la profesión y mantener el sistema nacional de salud. Con respecto a la profesión, hizo hincapié en los efectos de los recortes económicos afirmando que se debería haber tenido más en cuenta la voz de los profesionales sanitarios para mejorar la gestión sanitaria. “Si todos hubiéramos sido partícipes de las decisiones y las medidas adoptadas, los efectos negativos habrían sido menores o así lo hubieran percibido nuestros profesionales”. En este sentido, ahora más que nunca, “ofrecemos a la Administración Sanitaria colaboración y coordinación para trabajar en pro de la Sanidad de esta provincia y de la Comunidad Autónoma”.

El acto contó con la presencia de numerosas personalidades, entre ellas el presidente de la OMC, Dr. Serafín Romero Agüit, y el consejero de Sanidad, Dr. Jesús Fernández Sanz que se dirigieron a los presentes en sendas intervenciones.

El Dr. Serafín Romero explicó que este era su primer acto de toma de posesión desde su elección como presidente nacional, el mes pasado, lo cual es motivo de alegría. Agradeció a la junta directiva el dar el paso, el compromiso que supone involucrarse en la gestión colegial, trabajo que hay que reconocer. El Dr. Romero habló de profesión y del sistema sanitario. “Estamos muy preocupados desde el principio de esta crisis. Veníamos adelantando que ir reduciendo el porcentaje económico que destinábamos a la Sanidad podía tener consecuencias en lo asistencial y en la calidad, practicar algunas medidas de recorte, algunas inevitables y otras especialmente duras, iba a tener consecuencias, y ahora que estamos en un periodo de ‘brotes verdes’ (con matices), seguimos teniendo un verdadero problema: conseguir que nuestro sistema sanitario de salud tenga una financiación suficiente y estable, con la que podamos codearnos con la misma calidad y capacidad con los países europeos”. Aun así, reconoció el presidente nacional, “los niveles de calidad siguen siendo buenos y no hay nadie que no reconozca que buena parte de ello depende exclusivamente de los profesionales”. Animó a la nueva Junta Directiva a seguir teniendo ilusión. “Tenéis una oportunidad. La cultura de la queja no conduce absolutamente a nada. Habéis dado un paso al frente y os habéis comprometido. Sería lo ideal que no hubiera ni un solo médico que no pasara por esta tarea ilusionante de responsabilidad, de compromiso y que lógicamente deja a la profesión en un estado de credibilidad, un estado que nos hace confiables”. Concluyó afirmando que “no podemos parar el viento pero sí podemos construir molinos. Os animo a construirlos para garantizar nuestro sistema y la profesión sanitaria siga estando en los niveles que siempre ha estado”.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Dr. Jesús Fernández Sanz, destacó que desde el Gobierno regional “estamos luchando porque la Sanidad tenga el hueco que merece al igual que esta profesión. Hemos pasado unos años difíciles y ahora toca reconstruir y remar, todos juntos, en la misma dirección”. El consejero afirmó que están “apostando por retener el talento médico en Castilla-La Mancha, por recuperar el empleo, las buenas condiciones laborales, la investigación y la docencia hospitalaria, materias muy castigadas en la anterior legislatura”. Para resumir, incidió en dos de los factores fundamentales que articulan la política de Sanidad de Castilla-La Mancha, como son la búsqueda de la sostenibilidad del sistema y la recuperación y el apoyo a los profesionales sanitarios.

La Junta Directiva ha quedado configurada de la siguiente manera:

Dr. José Molina Cabildo. Presidente

Dra. Concepción Villafáñez García. Vicepresidente 1º

Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez. Vicepresidente 2º

Dr. César Lozano Suárez. Secretario

Dr. Pedro Zorrilla Ribot. Vicesecretario

Dra. María del Mar Sánchez Fernández. Tesorera

Dra. Andrea Nieto Gil. Vocal de Médicos en Formación y/o Postgrado

Dra. Marian Montero Gaspar. Vocal de Médicos Tutores y Docentes

Dr. José Manuel González Aguado. Vocal de Médicos Jubilados

Dr. Eloy Sancho Calatrava. Vocal de Médicos de Hospitales

Dra. María del Mar Martínez Lao. Vocal de Médicos de Atención Primaria Urbana

Dr. Francisco Rodríguez del Río. Vocal de Médicos de Atención Primaria Rural

Dr. Alejandro Rosa García. Vocal de Médicos de Medicina Privada por Cuenta Propia

Dra. Teresa Figueroa García. Vocal de Medicina Privada por Cuenta Ajena

Dra. Gema Carrión Román. Vocal de Médicos de Administraciones Públicas

Dr. Arsacio Peña Caffarena. Vocal de Médicos con Empleo Precario