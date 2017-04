El PSOE asegura que la "soberbia" de Molina ha tumbado los presupuestos

Viernes, 7 abril 2017

En rueda de prensa, Fernández ha afirmado que esta "falta a la democracia" ha tirado abajo unos presupuestos que incluían como medida "estrella" el Plan de Garantías Ciudadanas propuesto por Podemos, a lo que ha advertido que será ahora la formación morada la que tenga que explicar a las personas necesitas "por qué no van a recibir esta renta garantizada por su decisión en el último momento".

Asimismo, la portavoz socialista ha afirmado que "han jugado con la gente, conscientemente y a sabiendas de que hacían una pantomima", y se ha preguntado "cuánto valía su palabra en ese momento o si ésta ha valido algo en algún momento".

A su juicio, han sido los socialistas de la región quienes "han demostrado saber hacer las cosas, así como el presidente, Emiliano García-Page, que ha demostrado que sabe recuperar servicios públicos y convertir a Castilla-La Mancha en un lugar atractivo para empresas o que es capaz de demostrar una alternativa al PP".

OCULTABAN "ALGO"

Por otra parte, ha reconocido haberse reunido previamente con Podemos para presentarles las enmiendas socialistas a lo que Fernández ha reconocido haber "sentido" que la formación morada "ocultaba algo", por lo que se les pidió "negociar", pero "argumentaron que no había de qué preocuparse".

Por último, ha pedido a Podemos ahora que "explique a los empleados públicos que no se va a poder pagar su recuperación salarial pactada con ellos".

A preguntas de los medios sobre el rechazo de 20 de las 25 enmiendas de Podemos, Fernández ha afirmado que "se ha negociado con Podemos hasta la extenuación, pero no se puede ceder en enmiendas que no mejoran en nada la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha". "No se podía aceptar un recorte de un millón de euros a enfermos de diálisis o que se cargaran el Museo de las Ciencias de Cuenca".

Ahora, "habrá que hacer medición de daños para ver qué se puede o no hacer con los presupuestos prorrogados. Es muy triste, para el PSOE, pero sobre todo para Castilla-La Mancha y todo por un voto irresponsable".